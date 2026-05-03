Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγός του και άλλα δύο άτομα
Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη της εν διαστάσει συζύγου του 36χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα άγιου ξυλοδαρμού από τους δράστες με αποτέλεσμα να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος […]
- Ρουμάνα ρήμαζε καταστήματα καλλυντικών στο Λονδίνο - Πάνω από 100.000 λίρες η λεία της
- Διαρρήκτης μπήκε σε αποθήκη και έκανε ριφιφί σε κατάστημα με λεία 23.000 ευρώ
- Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
- «Μπαμπά θα με αγαπάς ακόμη;» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 5χρονου που κακοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο
Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη.
Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη της εν διαστάσει συζύγου του 36χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα άγιου ξυλοδαρμού από τους δράστες με αποτέλεσμα να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού.
Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 25-4-2026 μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο 36χρονος αλλοδαπός με πολλαπλά τραύματα.
Νέα Μάκρη: Πολλαπλά τραύματα έφερε το θύμα
Όμως όπως προέκυψε από τις ιατρικές εξετάσεις, ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία πολλαπλών καταγμάτων οστών μετά από ξυλοδαρμό και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι οι -3- κατηγορούμενοι, ένεκα προσωπικών διαφορών, μετέβησαν βραδινές ώρες της 25-4-2026, μαζί με έτερους δράστες στην οικία του 36χρονου όπου τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα, συνεπεία των οποίων κατέληξε την 27-4-2026.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- ΟΦΗ – Άρης: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι
- Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ – Τι είπε στους αστυνομικούς
- Φαριόλι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Πόρτο: «Είμαστε ξανά μια σπουδαία ομάδα»
- Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
- Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγός του και άλλα δύο άτομα
- Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;
- LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας
- Στην τρίτη κατά σειρά αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής συμφώνησε ο ΟΠΕΚ+
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις