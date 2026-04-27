Το τατουάζ του 20χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο – Τι είπε πρώην σύντροφός του

Νέες αποκαλύψεις για το χαρακτήρα του 20χρονου που κάρφωσε ένα μαχαίρι στην καρδιά του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Δημήτριο έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρουν πρόσωπα που τον γνωρίζουν, ο ευέξαπτος χαρακτήρας του τον οδήγησε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου αντίζηλού του.

Τι αποκάλυψε πρώην σύντροφός του

Αυτός ο χαρακτήρας του ήταν που πολλές φορές τρόμαζε και την πρώην κοπέλα του, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά στο MEGA.

«Κάθε φορά που εγώ θα του έλεγα κάτι για κάποιον έστω για πλάκα είτε οτιδήποτε ήταν πολύ αντιδραστικός η αλήθεια είναι αυτή. Δεν φοβόμουν ότι θα φτάσει στο σημείο να σκοτώσει, απλά επειδή μου είχε πει και για άλλες πράξεις του, ότι ήταν ατίθασος και ότι έχει ξαναχτυπήσει παιδί, απέφευγα πάρα πολύ να του μιλάω για κάποιο αγόρι».

Το τατουάζ με το «δάκρυ»

Η ίδια εξηγεί και τι συμβολίζει το τατουάζ με το δάκρυ που έχει ο 20χρονος στο μάτι.

«Έχει ένα δάκρυ στο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο τατουάζ συνήθως, το έχουν άτομα τα οποία έχουν σκοτώσει άνθρωπο ή έχουν πάει να σκοτώσουν» σημείωσε η κοπέλα.

Μάλιστα, αποκάλυψε την απάντηση που την είχε δώσει όταν εκείνη τον είχε ρωτήσει σχετικά για το συγκεκριμένο τατουάζ. «Όταν πρωτογνωριστήκαμε του είχα πει εγώ ‘είσαι δολοφόνος;’, το είχα πει για πλάκα, μου είχε πει ‘παραλίγο!’» συμπλήρωσε η πρώην σύντροφος του 20χρονου.