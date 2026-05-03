Σέρρες: Δύο νεκροί κρατούμενοι μετά από συμπλοκή στις Φυλακές Νιγρίτας
Οι συνθήκες του θανάτου του κρατούμενο είναι, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.
Διπλό θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στο σωφρονιστικό κατάστημα της Νιγρίτας Σερρών, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων.
Η ένταση ξέσπασε αρχικά ανάμεσα σε δύο άτομα και γρήγορα κλιμακώθηκε, καθώς στη συμπλοκή ενεπλάκησαν και άλλοι κρατούμενοι.
Οι βασικοί εμπλεκόμενοι βρίσκονταν στο πειθαρχείο λόγω του παρελθόντος τους. Παρά την προσπάθεια των σωφρονιστικών υπαλλήλων να παρέμβουν, τα γεγονότα εξελίχθηκαν με ταχύτητα.
Ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ενώ ένας ακόμη διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου αργότερα κατέληξε.
Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.
