Κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στη ΓΑΔΑ

Κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τετάρτης στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν ο αλλοδαπός το πρωί είχε σπασμωδικό επεισόδιο και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.

Μετά από εξέταση του κρατούμενο κρίθηκε ότι δεν χρήζει νοσηλείας στο νοσοκομείο. Ωστόσο αργότερα το απόγευμα ο άνδρας εντοπίστηκε στο κελί του χωρίς τις αισθήσεις και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ αναφέρει τα εξής

«Σήμερα, περί ώρα 11:50, αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο, το οποίο έγινε άμεσα αντιληπτό από αστυνομικούς.

Κλήθηκε σταθμός του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος προσήλθε περί ώρα 12:20 και εξέτασε τον κρατούμενο. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατρικού προσωπικού, δεν κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο. Παράλληλα, ενημερώθηκε ψυχίατρος υπηρεσίας για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Αργότερα, ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κλήθηκε εκ νέου σταθμός του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου περί ώρα 17:00 διαπίστωσε τον θάνατό του, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο ανωτέρω είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και κρατούνταν από την 25η Απριλίου 2026».