Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στα κρατητήρια του ΑΤ Λιβαδειάς
Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός είχε συλληφθεί στις 19 Φεβρουαρίου για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου αλλοδαπός κρατούμενος που βρισκόταν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Λιβαδειάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε από τον αξιωματικό υπηρεσίας, απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο, κατασκευασμένο από τμήμα κλινοσκεπάσματος του κρατητηρίου που είχε ξηλώσει.
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 19 Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Λιβαδειάς, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος εισαγγελέας, κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής, ενώ διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, καθώς και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.
