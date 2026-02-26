newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 17:30
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στα κρατητήρια του ΑΤ Λιβαδειάς
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 17:53

Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στα κρατητήρια του ΑΤ Λιβαδειάς

Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός είχε συλληφθεί στις 19 Φεβρουαρίου για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου αλλοδαπός κρατούμενος που βρισκόταν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Λιβαδειάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε από τον αξιωματικό υπηρεσίας, απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο, κατασκευασμένο από τμήμα κλινοσκεπάσματος του κρατητηρίου που είχε ξηλώσει.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 19 Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Λιβαδειάς, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος εισαγγελέας, κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής, ενώ διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, καθώς και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία
Ελλάδα 26.02.26

Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία ότι η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε και βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας

Σύνταξη
Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες – Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού
Συναγερμός 26.02.26

Σε απόγνωση οι αγρότες στον Έβρο - Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού

Τι συνέβη και ο Έβρος υπερχείλισε - «Η λεκάνη απορροής του κατά 80%-85% ανήκει σε Βουλγαρία και Τουρκία, όπου οι ορεινοί όγκοι είχαν χιονοκάλυψη που έλιωσε», εξηγεί ο καθηγητής Δημήτρης Εμμανουλούδης

Σύνταξη
«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα
Ελλάδα 26.02.26

«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Με την ιστορική απόφασή του για την υπόθεση Predator το δικαστήριο εξασφάλισε και τη συνέχεια και πιθανή αναβάθμιση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα. Ποιοι θα ερευνηθούν

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη
Ελλάδα 26.02.26

Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη

Η ανάσυρση του φακέλου για το θάνατο της Δήμητρας Ζήρδα από το αρχείο δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα της ανάδειξης ακλόνητων ευρημάτων στραγγαλισμού.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας
Ελλάδα 26.02.26

Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Τι είπε ο υπουργός Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στον χαιρετισμό του που προβλήθηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη – Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις
Ελλάδα 26.02.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη - Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην Τρίπολη, την περασμένη Δευτέρα, τρεις από τους κατηγορουμένους την προσέγγισαν, την απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και ο ένας εξ αυτών την βίασε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Πόλεμος στην Ουκρανία 26.02.26

Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα για τον περιορισμό της διπλωματικής αποστολής στις Βρυξέλλες και προειδοποίησε τη Βρετανία να μη στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Σύνταξη
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία
Ελλάδα 26.02.26

Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία ότι η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε και βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν

«Μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην Μήνυση-Έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης»., λέει η Όλγα Γεροβασίλη

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2

Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι απαιτείται εθνική ιεράρχηση, σοβαρή προετοιμασία, διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας και πλήρης ενημέρωση της Βουλής

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση
ΠΑΣΟΚ 26.02.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του σημερινού δικαστηρίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»
Τηλεφωνική συνομιλία 26.02.26

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»

Ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου

Σύνταξη
Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη
Ιστορική καταδίκη 26.02.26

Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, δεν είναι», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
Δικαστική απόφαση 26.02.26

Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Τα ενσωματωμένα στην απόφαση πρακτικά της δίκης, «αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος, που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους», υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
