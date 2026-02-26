Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στα κρατητήρια του ΑΤ Λιβαδειάς

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου αλλοδαπός κρατούμενος που βρισκόταν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Λιβαδειάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε από τον αξιωματικό υπηρεσίας, απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο, κατασκευασμένο από τμήμα κλινοσκεπάσματος του κρατητηρίου που είχε ξηλώσει.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 19 Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Λιβαδειάς, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος εισαγγελέας, κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής, ενώ διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, καθώς και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.