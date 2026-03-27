Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Ομόνοιας
Σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για αλλοδαπό που τελούσε υπό διοικητική κράτηση στο ΑΤ Ομονοίας
Απογευματινές ώρες σήμερα (27 Μαρτίου 2026) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος τελούσε υπό διοικητική κράτηση, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Άμεσα αστυνομικοί παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.
Νωρίτερα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής.
Σημειώνεται επίσης ότι την 01:30 ώρα της ίδιας ημέρας, ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, όπου υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και επέστρεψε στις 10:10 το πρωί.
Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τέθηκαν υπόψη του ιατροδικαστή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.
Διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
