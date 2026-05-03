«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά

Μία καλοστημένη απάτη φαίνεται πως είχαν στήσει τρία αδέλφια στα Χανιά, όπου μαζί με τρία ακόμη άτομα κατηγορούνται πως εξαπατούσαν ηλικιωμένους.

Μάλιστα, αναρτούσαν στα social media φωτογραφίες, που παρουσιάζει το in, επιδεικνύοντας τον πλούτο τους. Φωτογραφίες με μετρητά και πανάκριβα ρολόγια, με κλεμμένα χρυσαφικά που ύστερα πουλούσαν σε κοσμηματοπωλεία.

Το «modus operandi»

Ενας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε συντονιστικό ρόλο και παρουσιαζόταν ως τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστής. Στη συνέχεια, ο «εισπράκτορας» προσέγγιζε το σημείο και αφαιρούσε χρήματα και κοσμήματα που είχε βγάλει το θύμα εκτός σπιτιού, μετά από την καθοδήγησή τους. Την ίδια ώρα, ένας που είχε τον ρόλο του «τηλεφωνητής» απασχολούσε τα θύματα την ώρα που ο «εισπράκτορας» αναλάμβανε δράση.

Θύμα της συγκεκριμένης σπείρας μιλάει στο in και περιγράφει πως την προσέγγισε η συγκεκριμένη σπείρα.

«Παίρνουνε μεσημέρι, που κοιμάται ο κόσμος και τον πιάνουνε στον ύπνο. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι “για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα”. Έτσι ξεκινήσανε, ότι 72 ώρες δεν θα έχω ρεύμα και να ανάψω το θερμοσίφωνα και ένα μάτι της κουζίνας μου για να δούνε την τάση. Τους λέω εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα και αυτός στο τηλέφωνο επέμενε ότι θα έχω πρόβλημα άμα χαμηλώσει η τάση και θα μου καούνε οι μπαταρίες τηλεκοντρόλ, ότι θα μου καούνε τα χρυσαφικά. Την πατήσανε πάρα πολλά άτομα, 6 άτομα, εγώ ήμουνα η 7η. Μετά από εμένα πήρανε άλλη μία γυναίκα, η οποία έβαλε δυστυχώς τα χρυσαφικά της σε μία πράσινη τσάντα και της τα πήρανε. Μία ηλικιωμένη δε που τους κατάλαβε, της τα πήραν με το ζόρι και τη χτύπησαν».

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα ηλικίας από 19 έως 40 ετών και συνελήφθησαν τρεις εξ αυτών (27χρονος, 21χρονος και 19χρονος). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Η «λεία» τους αγγίζει τα 62.000 ευρώ, ενώ η έρευνα για να διαπιστωθεί εάν έχουν πέσει και άλλα άτομα θύματά τους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Πλούσιο» ποινικό παρελθόν

Συμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα, με τον έναν εξ αυτών να έχει συλληφθεί 15 φορές.

Μεταξύ άλλων, έχουν συλληφθεί για βιασμό, κλοπές, αρπαγή ανηλίκου, ναρκωτικά και όπλα.