Περίμεναν μπομπονιέρες και έπαιρναν… αέρα κοπανιστό! Τι λέει στο in η φερόμενη «απατεώνισσα»

Ολοένα και περισσότερες είναι οι δημόσιες αναφορές και καταγγελίες που έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης διαδικτυακής εξαπάτησης δεκάδων γυναικών από 34χρονη γυναίκα στη Βόρειο Ελλάδα, η οποία χωρίς να έχει συστήσει εταιρεία, αναλάμβανε την Παρασκευή και παράδοση μπομπονιέρων για γάμους και βαφτίσεις.

Τα περιστατικά που καταγράφονται από χρήστες του διαδικτύου σκιαγραφούν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο εξαπάτησης, το οποίο φαίνεται να έχει επηρεάσει δεκάδες ανυποψίαστους πολίτες.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια 34χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να στοχεύει κυρίως μέλλουσες νύφες και γονείς που ετοιμάζονται για τη βάφτιση των παιδιών τους. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, παρουσιαζόταν σε δημόσιες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως δημιουργός μπομπονιέρων, προσελκύοντας πελάτες με ιδιαίτερα χαμηλές και δελεαστικές τιμές, περίπου 1€ η κάθε μπομπονιέρα.

Η τακτική που περιγράφεται στις καταγγελίες είναι συγκεκριμένη: ερχόταν σε συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους, ζητούσε προκαταβολή για την παραγγελία και, μόλις λάμβανε τα χρήματα, διέκοπτε την επικοινωνία με τον πελάτη. Όπως αναφέρουν τα θύματα, στη συνέχεια μπλόκαρε τους πελάτες είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω επαφή.

Η δράση της φαίνεται να πραγματοποιείτο αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, με τις συνεννοήσεις να γίνονται κυρίως μέσω μηνυμάτων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή τηλεφωνικά. Τα μέλη διαδικτυακών ομάδων, όπου φέρεται να έχει εμφανιστεί, προσπαθούν πλέον να προειδοποιήσουν ο ένας τον άλλον, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και εμπειρίες, ώστε να αποτραπούν νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Οι δημόσιες καταγγελίες σε βάρος της 34χρονης

Ακολουθούν χαρακτηριστικές μαρτυρίες και καταγγελίες, τις οποίες το in, κατέγραψε από τις δημόσιες σελίδες στο διαδίκτυο και αποτυπώνουν την έκταση του φαινομένου, άλλες επώνυμα και άλλες με ψευδώνυμα.

Χρήστρια Facebook: «Από τις 100 μπομπονιέρες μου έστειλε τις μισές, μετά με είχε στο περίμενε δύο μέρες πριν τη βάφτιση και μου έστειλε τελικά μόνο 20 και αυτές χωρίς κουφέτα. Έγινα ρεζίλι και ακόμα περιμένω την επιστροφή χρημάτων»

Χρήστης Facebook: «Πήρε τα λεφτά μου και έγινε καπνός, δεν μου έστειλε τίποτα την παίρνω τηλέφωνο και είναι άφαντη και αυτή και ο άντρας της.»

Και αυτές είναι μόνο…κάποιες από τις δημόσιες αναφορές. Την ίδια στιγμή, οι εξαπατημένες πελάτισσες, συζητούν σε δημόσιο «τοίχο» να κινηθούν συλλογικά με μία αγωγή εναντίον της.

Η πλευρά της 34χρονης μητέρα δύο ανήλικων παιδιών

Παρά τη σωρεία δημόσιων καταγγελιών σε βάρος της, η 34χρονη, δηλώνει πως δεν είχε την πρόθεση να εξαπατήσει κανέναν και πως οι όποιες καθυστερήσεις οφείλονταν σε προσωπικούς λόγους υγείας των παιδιών της. Μάλιστα μιλώντας η ίδια για πρώτη φορά στο in, αναφέρει, πως τα ποσά που χρωστάει στις πελάτισσές της είναι «μικροποσά» τα οποία έχει ξεκινήσει ήδη να επιστρέφει. Από την πλευρά της δηλώνει άκρως θορυβημένη και φοβισμένη από τα προσωπικά μηνύματα που λαμβάνει, τα οποία όπως λέει είναι απειλητικά για την ίδια και για την οικογένειά της.

Το in, έχει στην κατοχή του και ορισμένα εκ των απειλητικών – προσωπικών – μηνυμάτων σε βάρος της, όπως:

Sms 1: «Ξέρω πού μένεις και πού πάει σχολείο το παιδί σου! επικοινώνησε μαζί μου για να λήξει καλώς!»

Sms 2: «Φέρε πίσω το 50άρι! Αν δε βάλεις τα λεφτά μέχρι το βράδυ, έχω στείλει άτομο να σε σπάσει στο ξύλο. Σε ψάχνει η αστυνομία!»

Sms 3: «Θα στα ισιώσω τα μάτια αν δεν μου στείλεις τα λεφτά μου!»

Η 34χρονη μιλά στο in

Για πρώτη φορά μετά την δημοσιοποίηση της υπόθεσης η 34χρονη σπάει τη σιωπή της και υπερασπίζεται τον εαυτό της μιλώντας στο in. Την ώρα που παραδέχεται πως κάποιες καταγγελίες σε βάρος της είναι βάσιμες καθώς όταν κάποιες παραγγελίες είχαν καθυστερήσει, δηλώνει απελπισμένη από τις απειλές που δέχεται, τις οποίες θεωρεί αναντίστοιχες των όσων έχουν συμβεί.

«Αποκρύψεις, κρητικές βεντέτες, απειλές για τα παιδιά μου δέχομαι συνεχώς. Είμαι κλεισμένη στο σπίτι μου και φοβισμένη, δεν έχω γάλα να ταΐσω τα παιδιά μου, πρέπει να πληρώσω το ενοίκιο θα μας βγάλουν στο δρόμο. Είμαι έντιμος άνθρωπος και εξοφλώ σιγά σιγά τις ακυρώσεις οι οποίες έγιναν μετά την έναρξη της διαπόμπευσης μου. Δεν μπορώ να βγω μια βόλτα με βρίζουν όλοι εδώ, δεν μου μιλάει άνθρωπος, μου στέλνουν ότι θα μου πετάξουν ντομάτες στο δρόμο. Το κινητό μου και όλα μου τα social media τα έκλεισα μετά από εντολή της δικηγόρου μου, καθώς την μέρα που το παιδί μου δεν μπορούσε να αναπνεύσει διότι ήταν άρρωστο, μια πελάτισσα μου έστειλε ότι θα με κάνει βούκινο στο facebook επειδή της είπα ότι η καθυστέρηση της παραγγελίας οφείλεται σε ασθένεια του παιδιού μου. Είμαι θύμα εκβιασμού. Ζω έναν εφιάλτη, σκέφτηκα ακόμα και να βάλω τέλος στη ζωή μου. Αν μου συμβεί κάτι κακό θα ξέρετε πού να βρείτε τους φταίχτες» αναφέρει μιλώντας στο in η 34χρονη.

«Το λύνουμε ήδη εξωδικαστικά! Πρέπει να σταματήσει ο διασυρμός!» η δικηγόρος της 34χρονης στο in

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της 34χρονης οι προκαταβολές που έπαιρνε η εντολέας της ήταν μέχρι 50€ σε κάθε πελάτη και σπάνια παραπάνω. Από την πλευρά της η δικηγόρος έχει ήδη συνομιλήσει με τις περισσότερες εκ των καταγγελλουσών – τουλάχιστον 35 – έχει ξεκινήσει την επιστροφή των προκαταβολών λύνοντας το θέμα εξωδικαστικά.

«Το φαινόμενο το οποίο έχει δημιουργηθεί δεν είναι απλή διαμαρτυρία, υπάρχουν απειλές, εκφοβισμός, δημόσια έκθεση στοιχείων και χαρακτηρισμοί χωρίς δικαστική κρίση. Μιλάμε για συμπεριφορές οι οποίες αγγίζουν συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα, αυτά της απειλής, της εκβίασης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της εξύβρισης, καθώς και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Αυτά είναι θέματα που δεν αφορούν το διαδίκτυο αλλά την δικαιοσύνη και τα δικαστήρια. Η αγανάκτηση δεν δίνει την άδεια σε κανέναν να απειλεί, να διασύρει και να καταστρέφει ανθρώπους και ζωές. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, είναι εκτροπή. Η θέση της εντολέως μου είναι σαφής: Έχουν ήδη γίνει επιστροφές χρημάτων και θα συνεχίσουν να γίνονται. Η κατάσταση έχει ξεφύγει εκτός ορίων. Την έχουν διασύρει πολύ άσχημα. Υπάρχει μεγάλο πλήγμα στην οικογένειά της, κοινωνικά, ψυχικά, ψυχολογικά αλλά και στην ίδια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση κι αν συνεχιστεί αυτό, θα αναγκαστεί να στραφεί εναντίον όποιον την έφερε αυτό το σημείο. Η εντολέας μου έχει δεχθεί έντονες απειλές σχετικά με τα παιδιά της με την οικογένειά της, την υγεία των οικείων της. Λέξεις και φράσεις όπως: θα σου πετάξω ντομάτες στο δρόμο, ξέρω που μένεις, θα έρθω στο σχολείο του παιδιού, είναι τουλάχιστον απαράδεκτες, και τελούν ποινικά αδικήματα» τονίζει μιλώντας στο in, η δικηγόρος της 34χρονης και υποψήφια διδάκτωρ διοικητικού διεθνούς δικαίου, Χριστίνα Αντωνοπούλου.

Την ώρα που οι πελάτες ζητούν πίσω τα λεφτά τους και σύμφωνα με τις δημόσιες αναρτήσεις τους αναμένεται να κινηθούν νομικά εναντίον της, η 34χρονη προσπαθεί να αποκαταστήσει τις παραλείψεις της. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλές εκ των «εξαπατημένων» έχουν ήδη κινηθεί εναντίον της ενώπιον της ΑΑΔΕ.

Κεντρική εικόνα: AI