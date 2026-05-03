newspaper
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 17:05
Σέρρες: Δύο νεκροί κρατούμενοι μετά από συμπλοκή στις Φυλακές Νιγρίτας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
Διεθνής Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 16:16

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

ΕπιμέλειαΕυθύμης Τσιλιόπουλος
A
A
Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Spotlight

Να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων προσπαθούν οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, το οποίο απειλεί να προσθέσει δισεκατομμύρια δολάρια σε απρόβλεπτα έξοδα φέτος, αναγκάζοντας τους αερομεταφορείς να αυξήσουν ναύλα και να περικόψουν δρομολόγια για να περιορίσουν το αυξανόμενο κόστος τους. Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους είναι ιδιαίτερα πιεσμένοι.

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Και τα οικονομικά των μεγαλύτερων εταιρειών, όμως, δεν είναι αλώβητα, ενώ οι επιβάτες αντιμετωπίζουν σοκ από το κόστος των ταξιδιών, σημειώνει η Wall Street Journal.

Είναι μια ριζική τροπή αυτή που παίρνουν τα γεγονότα για τις επιχειρήσεις που στο ξεκίνημα του 2026 προέβλεπαν ότι η ζήτηση για ταξίδια θα τροφοδοτούσε ισχυρά κέρδη και διαφήμιζαν σχέδια για επέκταση των δρομολογίων και άνοιγμα νέων lounges.

Πλέον, γίνεται λόγος για αναδιάταξη του κλάδου. Οι αναλυτές έχουν βάλει τα στελέχη του κλάδου να βάλουν στο μυαλό του σενάρια πιθανών συγχωνεύσεων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της JetBlue Airways, Τζοάνα Γκέραγκτι, έγραψε ένα μήνυμα στους εργαζομένους τον περασμένο μήνα, καθησυχάζοντάς τους ότι η αεροπορική εταιρεία δεν βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Παρόλα αυτά, τα στελέχη της αεροπορικής εταιρείας δήλωσαν ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων ήταν μια απροσδόκητη πρόκληση.

Τα ακριβά αεροπορικά καύσιμα μειώνουν πτήσεις

Οι αερομεταφορείς από την Air France έως την Cathay Pacific και τη Lufthansa έχουν μειώσει τα δρομολόγια για να εξοικονομήσουν χρήματα από το κόστος των καυσίμων.

Η American Airlines τον Απρίλιο εκτίμησε ότι το κόστος καυσίμων θα αυξηθεί κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να χάσει χρήματα το 2026. Τρεις μήνες νωρίτερα, η αεροπορική εταιρεία είχε προβλέψει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη θα φτάσουν τα 2,70 δολάρια ανά μετοχή. Η United Airlines μείωσε επίσης τις προοπτικές κερδών της.

Η αυξανόμενη πίεση από τα καύσιμα αεριωθούμενων διευρύνει το χάσμα μεταξύ αυτών των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών -οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν αυξάνοντας τα ναύλα και μειώνοντας τις πτήσεις- και των μικρότερων παικτών που ωθούνται πιο κοντά στα όρια.

Τα καύσιμα μπορεί να ήταν η χαριστική βολή για την κατάρρευση της Spirit, αλλά τα προβλήματά της ξεκίνησαν πριν από χρόνια. Κρίθηκε αφότου ένας δικαστής μπλόκαρε τη συγχώνευσή της με την JetBlue. Η εταιρεία discount βρισκόταν στη δεύτερη πτώχευσή της σε λιγότερο από δύο χρόνια όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, και έσπευσε να ζητήσει κυβερνητική αρωγή.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ διαφώνησαν για το εάν και πώς θα χρηματοδοτήσουν τη διάσωση, ενώ ορισμένοι ομολογιούχοι της Spirit πίστευαν ότι μια συμφωνία θα τους έβλαπτε οικονομικά και αντιστάθηκαν, ανέφερε η Wall Street Journal.

Τον περασμένο μήνα, στελέχη αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους συναντήθηκαν ξεχωριστά με κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Μεταφορών Σον Ντάφι και του Διοικητή της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας, Μπράιαν Μπέντφορντ, για έλεγχο της οικονομικής τους ευεξίας. Πολλοί από αυτούς αγωνίζονται υπό το βάρος των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων.

Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους ζητούν βοήθεια

Μετά τη συνάντηση, οι αερομεταφορείς ζήτησαν από την κυβέρνηση Τραμπ βοήθεια 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αντισταθμίσουν την αυξανόμενη τιμή των καυσίμων.

Η πτώση της Spirit είναι μια θετική εξέλιξη για τους ανταγωνιστές που θα καλύψουν μέρος του κενού που αφήνει πίσω της. Οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι το κλείσιμο της εταιρείας θα αφαιρέσει μη κερδοφόρες πτήσεις από την αγορά, δίνοντας στις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες μεγαλύτερη τιμολογιακή δύναμη.

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων υπήρξαν συχνά καταλύτες για αναταραχές στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών.

Το 2008, η παγκόσμια οικονομία που έτρεμε και οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων οδήγησαν αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πτώχευση. Εκείνη τη χρονιά, οι Aloha Airlines, ATA Airlines και Skybus Airlines έκλεισαν μέσα σε μια εβδομάδα.

Τα στελέχη αεροπορικών εταιρειών με μακρά εμπειρία λένε ότι εφαρμόζουν το γνωστό σενάριο: αύξηση των ναύλων και μείωση των πτήσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναλύουν κάθε διαδρομή -ακόμα και κάθε αναχώρηση- αναζητώντας πτήσεις που δεν θα καλύψουν το κόστος τους με υψηλότερες τιμές καυσίμων.

«Δεν μπορείς απλώς να μετακυλίσεις μια αύξηση τιμών αυτού του μεγέθους από τη μια μέρα στην άλλη», είπε στην Journal CEo μικρής εταιρείας. Αλλά οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ελάχιστες επιλογές. «Δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε», είπε.

Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί πέντε φορές από τότε που ο πόλεμος στο Ιράν περιόρισε την προσφορά καυσίμων για αεροσκάφη, με αποτέλεσμα οι τιμές να εκτοξεύονται στα ύψη. Μια έκτη αύξηση τιμών βρισκόταν σε εξέλιξη στα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με στελέχη.

Οι ταξιδιώτες απορροφούν μεγάλο μέρος του πλήγματος από τις υψηλότερες τιμές μέχρι στιγμής, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Southwest, Μπομπ Τζόρνταν, δήλωσε ότι αναμένει πως τα έσοδα θα καλύψουν το υψηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά είπε ότι δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να προβλέψουμε πόσο ψηλά θα ανέβουν οι τιμές των καυσίμων ή πώς θα αντιδράσουν οι πελάτες.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τις τιμές των καυσίμων», είπε. «Τελικά, οι καταναλωτές θα αποφασίσουν τι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και τι όχι».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα μετατρέψουμε τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών

Φρουροί της Επανάστασης: Θα μετατρέψουμε τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Σύνταξη
Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Ρήγμα 02.05.26

«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Ευρωπαίος αξιωματούχος 02.05.26

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος της ΕΕ «δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ

Ούτε τα προσχήματα οι Ιταλοί διαιτητές στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το γκολ του Γερεμέγεφ δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς ο Μπάμπα παρεμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.

Σύνταξη
ΟΦΗ – Άρης 0-2: Νίκη γοήτρου για τους «κίτρινους» κόντρα στον Κυπελλούχο (vid)
Ποδόσφαιρο 03.05.26

ΟΦΗ – Άρης 0-2: Νίκη γοήτρου για τους «κίτρινους» κόντρα στον Κυπελλούχο (vid)

Αν και βαθμολογικά αδιάφορα τα ματς του 5-8, ο Άρης νίκησε 2-0 (Ντουντού 11', Γιαννιώτα 86') τον ΟΦΗ, ο οποίος μπροστά σε οκτώ χιλιάδες οπαδούς του γιόρτασε την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

Αλέξανδρος Κωτάκης
H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
«Δεν είμαστε μόνοι» 03.05.26

H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Με επίδειξη δύναμης παραμένουν πέμπτοι οι Βοιωτοί
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Με επίδειξη δύναμης παραμένουν πέμπτοι οι Βοιωτοί

«Αέρας» ο Λεβαδειακός κέρδισε άνετα τον Βόλο με 5-2 και επέστρεψε στις νίκες μετά από δυο αγωνιστικές. «Κέρβερος» ο γκολκίπερ των γηπεδούχων Λούκας ‘Ανακερ. Με τρία πέναλτι ισάριθμα γκολ των Βοιωτών

Σύνταξη
Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν το Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, εξετάστηκε, αλλά δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό και επέστρεψε στο σπίτι του

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Ζογκλέρ των λέξεων 03.05.26

Πνεύμα και σάρκα - Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά
Ελλάδα 03.05.26

«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά

Συμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα, με τον έναν εξ αυτών να έχει συλληφθεί 15 φορές. 

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Ο εμβληματικός πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αισθάνθηκε αδιαθεσία μια ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Επικαιρότητα 03.05.26

Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις

Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα ο Παν. Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: ΟΦΗ – Άρης

LIVE: ΟΦΗ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Άρης για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
Υπάρχει σύνδεση; 03.05.26

Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies