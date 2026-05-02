Spirit Airlines: Λουκέτο στη low cost αεροπορική εταιρεία – «Θύμα» του πολέμου στο Ιράν

Κλείνει η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines και μετά από 34 χρόνια και τερματίζει αμέσως τις δραστηριότητές της.

Ως θύμα των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, η αεροπορική εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης δύο φορές σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση κρατικής διάσωσης απέτυχαν, με αποτέλεσμα να χαθούν περίπου 17.000 θέσεις εργασίας.

Οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να διαταράσσει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και να προκαλεί οικονομικό χάος.

Η Spirit Airlines

«Προς τους επισκέπτες μας: όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί και η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι πλέον διαθέσιμη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Είμαστε περήφανοι για τον αντίκτυπο του μοντέλου εξαιρετικά χαμηλού κόστους μας στον κλάδο τα τελευταία 34 χρόνια και ελπίζαμε να εξυπηρετούμε τους επισκέπτες μας για πολλά χρόνια ακόμα», πρόσθεσε.

Η Spirit, αγωνιζόταν να ξεπεράσει τη δεύτερη πτώχευσή της σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ωστόσο, αυτά τα σχέδια εκτροχιάστηκαν εν μέσω της αύξησης του κόστους των καυσίμων για αεροσκάφη που προκλήθηκε από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν.

«Παρά τις προσπάθειες της Εταιρείας, η πρόσφατη σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και άλλες πιέσεις στην επιχείρηση έχουν επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές προοπτικές της Spirit», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας. «Μη διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδότηση στην εταιρεία, η Spirit δεν είχε άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει αυτήν την περικοπή».

Πρόκειται για πλήγμα προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προτείνει πακέτο διάσωσης ύψους 500 εκατ. δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις από συμβούλους του και μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Κογκρέσο.

«Σκεφτόμαστε να το κάνουμε, να τους βοηθήσουμε, δηλαδή να τους διασώσουμε ή να τους αγοράσουμε», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να «την πουλήσει με κέρδος» όταν πέσουν οι τιμές του πετρελαίου.

Καμία αμερικανική αεροπορική εταιρεία του μεγέθους της Spirit, που κάποτε κάλυπτε το 5% των πτήσεων στις ΗΠΑ, δεν έχει οδηγηθεί σε εκκαθάριση εδώ και δύο δεκαετίες. Η Spirit συνέβαλε στη διατήρηση χαμηλών ναύλων, ασκώντας πίεση στους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της.

Η συγχώνευση που δεν έγινε

Το 2024, ένας ομοσπονδιακός δικαστής μπλοκάρισε μια συγχώνευση ύψους 3,8 δισ. δολαρίων μεταξύ της JetBlue και της Spirit για λόγους αντιμονοπωλιακούς, αναφέροντας ότι η συγχώνευση θα μείωνε τον ανταγωνισμό μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και θα έβλαπτε τους πελάτες.

Ο Λευκός Οίκος, σε προηγούμενες δηλώσεις, ανέφερε ότι η εταιρεία «θα βρισκόταν σε πολύ πιο σταθερή οικονομική βάση εάν η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είχε εμποδίσει απερίσκεπτα τη συγχώνευση της αεροπορικής εταιρείας με την JetBlue».

