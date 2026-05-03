Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, η Ουκρανία έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία σήμερα από ρωσικές επιθέσεις με drones, στην επαρχία της Οδησσού και της Χερσώνας.
Από τις ρωσικές επιθέσεις στην Οδησσό, όπου υπάρχουν σημαντικές λιμενικές υποδομές, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ο οδηγός ενός φορτηγού, δήλωσε ο κυβερνήτης της Όλεχ Κιπέρ.
«Εχθρικά drones έπληξαν τρία κτίρια κατοικιών, ενώ δύο άλλα υπέστησαν ζημιές. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός στο λιμάνι υπέστησαν επίσης ζημιές», διευκρίνισε.
Παράλληλα ένας άνδρας σκοτώθηκε σε ρωσικά πλήγματα στην επαρχία της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.
Στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή η Ρωσία εκτόξευσε 268 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.
Σύμφωνα με ανάλυση του AFP των δεδομένων που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε εναντίον της Ουκρανίας αριθμό ρεκόρ drones μεγάλου βεληνεκούς (6.583) στη διάρκεια του Απριλίου.
Το Κίεβο έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία
Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, το Κίεβο έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς, προκειμένου να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.
Την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε τέλμα, η Ρωσία πρότεινε εκεχειρία στις 9 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζει τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας. Το Κίεβο έχει απαντήσει ότι εξετάζει την πρόταση.
