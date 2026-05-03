Έντονα έκανε την εμφάνισή της η ψυχρή εισβολή του Μαΐου, για την οποία είχε προειδοποιήσει με ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, ενώ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας χιονίζει από χθες.

Ισχυρή χαλαζόπτωση, βροχή και θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν την Κυριακή το Ηράκλειο

Στην Κρήτη οι ισχυροί βοριάδες συνοδεύτηκαν και από σύντομο αλλά δυνατό χαλάζι, με τις αυλές των σπιτιών, τα μπλακόνια και τα αυτοκίνητα στο Ηράκλειο να «ασπρίζουν» μέσα σε πέντε λεπτά.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, ήταν περίπου 9:00 το πρωί σήμερα όταν το Ηράκλειο αναστατώθηκε από μια μπόρα που χαρακτηρίστηκε από ισχυρή χαλαζόπτωση, βροχές και ανέμους. Το άστατο σκηνικό του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη, με τους ανέμους να ξεπερνούν τα 9 μποφόρ.

Πλοίο επέτρεψε στο Πειραιά

Οι θυελλώδεις βοριάδες προκάλεσαν προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, με το κρουαζιερόπλοιο Viking Vesta να επιτρέφει στον Πειραιά μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες πρόσδεσης.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο τοπικό μέσο ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Μηνάς Παπαδάκης, το κρουαζιερόπλοιο παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο πλοίαρχος νωρίς σήμερα το πρωί, δεν κατάφερε τελικά να δέσει στο λιμάνι λόγω των ισχυρών ανέμων.

Πρόκειται για κρουαζιερόπλοιο χωρητικότητας περίπου 1.000 επιβατών, που τελικά, κατευθύνθηκε προς το λιμάνι του Πειραιά. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο, και τη συνδρομή δύο ρυμουλκών κατάφερε να δέσει στο λιμάνι το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery.

Το κρουαζιερόπλοιο αυτό είναι χωρητικότητας περίπου 1.500 επιβατών, το οποίο είχε ακυρώσει τα δρομολόγια του Απριλίου, καθώς είχε εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο λόγω του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχει ενημέρωση στο κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου για απαγορευτικό απόπλου. Το νέο επικαιροποιημένο δελτίο αναμένεται το απόγευμα, οπότε και θα αποφασιστεί αν τελικά αναχωρήσουν τα πλοία από το λιμάνι του Ηρακλείου ή θα παραμείνουν δεμένα εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων.