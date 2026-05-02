Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Χίος: Συνελήφθη 67χρονη οικιακή βοηθός για την κακοποίηση 82χρονης – Πώς αποκαλύφθηκε
Ελλάδα 02 Μαΐου 2026, 23:12

Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης στη Χίο και οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 67χρονης

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης αποκαλύφθηκε τη Χίο, με θύμα μια 82χρονη γυναίκα, που πάσχει από άνοια και είχε ανάγκη 24ωρης φροντίδας.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 67χρονη οικιακή βοηθός με καταγωγή από τη Βουλγαρία η οποία είχε αναλάβει να τη φροντίζει.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιος της ηλικιωμένης στην εφημερίδα «Πολίτης» της Χίου  η οικογένεια είχε αναζητήσει άτομο για τη συνεχή επίβλεψη της 82χρονης, λόγω της κατάστασης της υγείας της. Έπειτα από συστάσεις, εντόπισε την 67χρονη γυναίκα, η οποία ανέλαβε τη φροντίδα της ηλικιωμένης μέσα στο σπίτι.

Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση της 82χρονης παρουσίασε ανησυχητική επιδείνωση. Η ηλικιωμένη κοιμόταν περίπου 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στα οικεία της πρόσωπα, τα οποία αρχικά φοβήθηκαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι υποψίες και η κρυφή κάμερα

Οι συγγενείς της 82χρονης άρχισαν να υποψιάζονται ότι ενδεχομένως της χορηγούνταν χάπια χωρίς τη γνώση τους και χωρίς ιατρική συνταγή. Υπό αυτό το βάρος και επιχειρώντας να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε κατά την απουσία τους, αποφάσισαν να τοποθετήσουν κρυφή κάμερα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον γιο της ηλικιωμένης, η τοποθέτηση της κάμερας έγινε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, ημέρα κατά την οποία η 67χρονη φροντίστρια είχε ρεπό. Η απόφαση αυτή, όπως αποδείχθηκε, ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Μόλις ένα 24ωρο αργότερα, οι υποψίες της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο. Η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, την 67χρονη γυναίκα να χτυπά επί περίπου δέκα λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο.

Άμεση παρέμβαση της οικογένειας και σύλληψη

Μετά την προβολή του υλικού, η αντίδραση της οικογένειας ήταν άμεση. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης γυναίκας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης, ενισχύοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας και το οπτικό υλικό που είχε στη διάθεσή της η οικογένεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, όχι μόνο για τη βαρύτητα του περιστατικού αλλά και για το γεγονός ότι αφορά ένα ηλικιωμένο και πλήρως ευάλωτο άτομο, το οποίο είχε ανάγκη προστασίας, επίβλεψης και φροντίδας.

Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 02.05.26

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
Τι λέει στο in 02.05.26

«Είναι άδικο να φεύγουν παιδιά έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια». O πατέρας του 14χρονου από την Κέρκυρα που κατέληξε στη ΜΕΘ μετά από ατύχημα με πατίνι, στέλνει μέσω του in κουράγιο στους γονείς του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου.

Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος
Υποκλοπές 02.05.26

«Η συγκάλυψη φέρει και το δικό του όνομα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο», τόνισε για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο συνήγορος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές

Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής
Ελλάδα 02.05.26

Στο επίμαχο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος οδηγός φαίνεται να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ παράλληλα, καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας για την παρουσία άλλων οχημάτων στον δρόμο.

Σάμος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες – Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής
Ανακοίνωση Λιμενικού 02.05.26

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου, όταν εντοπίστηκε από το περιπολικό του Λιμενικού

Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων – «Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο»
Ελλάδα 02.05.26 Upd: 14:25

Αυτό είναι το κτίριο που λειτουργούσε το «κολαστήριο» ηλικιωμένων - Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης κατηγορουμένης

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»
Μπάσκετ 02.05.26

Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Μπάσκετ 02.05.26

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
Stories 02.05.26

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;
Βίντεο 02.05.26

«Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου για τον για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη

Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»
Σκάνδαλο υποκλοπών 02.05.26

«Ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του», επισημαίνει η Νέα Αριστερά μετά το ρεπορτάζ του in για την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. «Απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης».

Premier League: Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ με αυτογκόλ Μαυροπάνου (3-0) – Φρένο η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπρέντφορντ μετά από δύο μήνες, 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, με τον Ντίνο Μαυροπάνου να στέκεται άτυχος καθώς σημείωσε αυτογκολ. «Φρένο» στην Μπράιτον από τη Νιούκαστλ (3-1).

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η ΑΕΛ ήταν κοντά σε σπουδαία νίκη (76' Τούπτα), αλλά ο Πανσερραϊκός με πέναλτι του Καρέλη στο 90'+9' απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία 1-1, χάρη στην οποία οι Σερραίοι παρέμειναν στο +3 από τους βυσσινί

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

