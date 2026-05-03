Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν

Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) και οι συνεργάτες της παρέδωσαν 26 αρχαία αντικείμενα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου, στην Ελληνική Δημοκρατία, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον στις 23 Απριλίου, όπως αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Τα αντικείμενα ανακτήθηκαν στο πλαίσιο ερευνών που διεξήγαγε η HSI σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (U.S. Customs and Border Protection), το FBI και το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η ICE HSI είναι ιδιαίτερα υπερήφανη που, σε συνεργασία με τους εταίρους μας, αξιοποίησε τις ερευνητικές τους γνώσεις και τις τελωνειακές της αρμοδιότητες, με αποτέλεσμα την επαναπατρισμό αυτών των 26 ανεκτίμητων αρχαιοτήτων, που είχαν λεηλατηθεί παράνομα από την πατρίδα τους, στον ελληνικό λαό», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τσαρλ Γουόλ.

Συμπλήρωσε ότι «αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα αποτελούσαν σημαντικό μέρος της ζωής στον αρχαίο κόσμο. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς την ομάδα έρευνας και δίωξης που ήταν υπεύθυνη για την ανάκτηση και την επιστροφή αυτών των ανεκτίμητων θησαυρών».

Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό βάρους περίπου 250 κιλών που απεικονίζει τον Ασκληπιό, τον θεό της ιατρικής.

Η συμφωνία και ο επαναπατρισμός αρχαιοτήτων από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ, «η επιστροφή αυτών των κλεμμένων αντικειμένων συνεχίζει μια μακρά παράδοση δέσμευσης για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Όπως αναφέρεται σχετικά «από το 2007, η HSI έχει επαναπατρίσει περισσότερα από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, πολλά από τα οποία κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας για τα πολιτιστικά αγαθά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας που τέθηκε σε εφαρμογή το 2011».

