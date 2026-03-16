Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.
Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη στην Κηφισιά με την κατηγορία της αρχαιοκαπηλίας. Όπως έγινε γνωστό εντοπίστηκαν εντός της οικίας του 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Τα ευρήματα
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς διενήργησαν έρευνα στην οικία του 50χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Ελληνιστική περίοδο,
- 4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Βυζαντινή περίοδο και
- 2 τμήματα ενάλιων αμφορέων από τη Νεότερη περίοδο.
Τα αντικείμενα εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας
Σύμφωνα με το MEGA o 50χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι τα αντικείμενα τα εντόπισε στις Σποράδες κατά τη διάρκεια καταδύσεων που έκανε και ότι δεν γνώριζε την προέλευσή τους.
Ο επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές και πριν λίγους μήνες όταν συνελήφθη μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του πασίγνωστης ηθοποιού.
Η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια και ο 50χρονος καταδικάστηκε τότε για ενδοοικογενειακή βία με ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή.
