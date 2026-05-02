Σάμος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες – Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής
Το ταχύπλοο με τους μετανάστες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου, όταν εντοπίστηκε από το περιπολικό του Λιμενικού
Σε καταδίωξη ενός ταχύπλοου σκάφους με μετανάστες προχώρησε το Λιμενικό στη Σάμο χθες, Πρωτομαγιά, όταν ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των ελληνικών αρχών να σταματήσει.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λ.Σ., το ταχύπλοο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου, όταν εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος που προσπάθησε να το ακινητοποιήσει κάνοντας χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων.
Ωστόσο, ο 24χρονος φερόμενος ως διακινητής συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη ώσπου το σκάφος με τους μετανάστες προσάραξε επί του Ακρωτηρίου Πράσου.
Οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι, αποβιβάστηκαν στο σημείο. Δεν έχει γίνει αναφορά για τραυματισμούς, ενώ όλοι τους μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι αλλοδαποί, το κύκλωμα διακίνησης έλαβε 5.000 ευρώ για τον καθέναν τους προκειμένου να τους μεταφέρει στην Ελλάδα. Η συσκευή κινητής τηλεφωνίας που είχε στην κατοχή του ο 24χρονος κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Σάμου.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού
«Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σάμου για την ύπαρξη ενός ύποπτου ταχυπλόου (Τ/Χ) σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου.
»Αμέσως ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, μετέβη στην περιοχή, όπου εντόπισε το Τ/Χ σκάφος και με τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων προσπάθησε να το ακινητοποιήσει.
»Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του Π.Λ.Σ. και ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία ο χειριστής προσάραξε το Τ/Χ σκάφος επί του Ακρωτηρίου Πράσου, όπου αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
»Στη συνέχεια, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή δεκατέσσερις αλλοδαπούς (3 άνδρες, 8 γυναίκες και 3 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.
»Κατά την προανακριτική διαδικασία, αναγνωρίστηκε ένας 24χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αζερμπαϊτζάν) από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν.3386/2005 ‘Παράνομη είσοδος στη χώρα’, του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.5038/2023 ‘Διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών σε ελλαδικό χώρο κατά συρροή και εκ κερδοσκοπίας’ και του άρθρου 169 του Π.Κ. ‘Απείθεια’.
»Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, έκαστος κατέβαλε σε κύκλωμα διακίνησης το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ για τη μεταφορά του στην Ελλάδα. Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, που είχε στην κατοχή του ο 24χρονος».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις