Νέο περιστατικό με μετανάστες στα νότια της Κρήτης- Διασώθηκαν 43 άτομα

Συνέχεια των μεταναστευτικών ροών στα νότια της Κρήτης, όπου τα ξημερώματα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, για συνολικά 43 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο.

Τα 43 άτομα μέσα στη λέμβο και πιο συγκεκριμένα 30 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων, εντόπισε drone της Frontex.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης και τους μετανάστες περισυνέλλεξε και μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, σκάφος της Frontex και παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τα 43 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής, στο Ηράκλειο.