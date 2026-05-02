Γκουέν Φάρελ Αντέαρ: Πέθανε η ηθοποιός του M*A*S*H*
Culture Live 02 Μαΐου 2026, 22:30

Γκουέν Φάρελ Αντέαρ: Πέθανε η ηθοποιός του M*A*S*H*

Η Γκουέν Φάρελ Αντέαρ έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη στο Σέρμαν Όουκς σε ηλικία 94 ετών

Η Γκουέν Φάρελ Αντέαρ, η ηθοποιός που το κοινό γνώρισε μέσα από τις επανειλημμένες εμφανίσεις της στο M*A*S*H*, πέθανε σε ηλικία 94 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος της, αναφέροντας ότι η μητέρα του άφησε την τελευταία ης πνοή την Πέμπτη στο Σέρμαν Όουκς, από φυσικά αίτια.

Οι ρόλοι της στο M*A*S*H*

Η Γκουέν Φάρελ γεννήθηκε στο Όστιν του Τέξας, ενώ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην οθόνη το 1972, στο δεύτερο επεισόδιο του M*A*S*H*. Στη δημοφιλή πολεμική κωμικοδραματική σειρά του CBS, η οποία διήρκεσε 11 σεζόν και ολοκληρώθηκε το 1983, επέστρεφε κατά καιρούς υποδυόμενη διαφορετικές νοσοκόμες.

Στη διάρκεια της παρουσίας της στη σειρά, ενσάρκωσε τις νοσοκόμες Γκουέν, Γουίλσον, Μπάτλερ και Έιμπλ, ενώ σε άλλη εμφάνισή της υποδύθηκε και αναισθησιολόγο.

Από το Starsky & Hutch σε γνωστές ταινίες της δεκαετίας του ’70

Η Γκουέν Φάρελ, που ήταν παντρεμένη με τον ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λος Άντζελες Φρανκ Αντέαρ, είχε και άλλες εμφανίσεις σε τηλεόραση και κινηματογράφο. Το 1975 συμμετείχε σε επεισόδιο του Starsky & Hutch, ενώ εμφανίστηκε και σε ταινίες όπως τα Black Gunn, Soylent Green, Coffy, Earthquake, Towering Inferno και Billy Jack Goes to Washington.

Η ζωή της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Τη δεκαετία του 1970 άνοιξε ένα δεύτερο κεφάλαιο στη ζωή της, στον χώρο της πυγμαχίας: ανέλαβε τη διαχείριση καριέρας πυγμάχων στο Λος Άντζελες και, το 1979, έγινε η πρώτη γυναίκα με άδεια διαιτητή πυγμαχίας.

Παράλληλα, είχε στην ιδιοκτησία της και λειτουργούσε κατάστημα Fatburger, την αλυσίδα που είχε ιδρύσει η μητέρα της, Λόβι Γιάνσι, το 1947.

«Ήταν γιαγιά, φάρος καθοδήγησης και μια σταθερή πηγή αγάπης και σοφίας. Είχε έναν τρόπο να κάνει τους γύρω της να νιώθουν στήριξη, κατανόηση και φροντίδα, χωρίς να χρειάζεται αναγνώριση»

Το αντίο της οικογένειάς της

Σε σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας της, η οικογένειά της έγραψε ότι η Γκουέν ήταν «πολύ περισσότερα» από τα επαγγελματικά της επιτεύγματα.

«Ήταν γιαγιά, φάρος καθοδήγησης και μια σταθερή πηγή αγάπης και σοφίας. Είχε έναν τρόπο να κάνει τους γύρω της να νιώθουν στήριξη, κατανόηση και φροντίδα, χωρίς να χρειάζεται αναγνώριση».

«Ο θάνατός της αφήνει ένα βαθύ κενό στις καρδιές μας, ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί. Θα μας λείψει η φωνή της, η δύναμή της και η ήρεμη παρηγοριά που έφερνε στις ζωές μας. Αν και είμαστε συντετριμμένοι, είμαστε επίσης απίστευτα ευγνώμονες για τη ζωή που έζησε και για την κληρονομιά που αφήνει πίσω της», πρόσθεσε η οικογένεια.

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

