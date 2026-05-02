Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής
Στο επίμαχο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος οδηγός φαίνεται να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ παράλληλα, καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας για την παρουσία άλλων οχημάτων στον δρόμο.
Βίντεο που αναρτήθηκε σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης οδήγησαν τις αρχές στον εντοπισμό οδηγού μοτοσυκλέτας, ο οποίος έτρεχε στην παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θήβας με 240 χλμ/ώρα.
Στο επίμαχο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος οδηγός φαίνεται να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ παράλληλα, καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας για την παρουσία άλλων οχημάτων στον δρόμο.
Οι ίδιες εικόνες δείχνουν τον οδηγό να παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή, να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσπερνά οχήματα με τρόπο που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.
Μετά την ανάλυση του υλικού, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση ενός 37χρονου ημεδαπού ως του φερόμενου οδηγού της μοτοσυκλέτας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση, λόγω της δημοσιοποίησης του υλικού.
Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας, ενώ σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Δείτε το βίντεο
