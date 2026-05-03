Τέλος θητείας για τον Τζερόμ Πάουελ – Τα οχτώ ταραχώδη χρόνια στο τιμόνι της FED

Η θητεία του Τζερόμ Πάουελ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ξεκίνησε σε ένα σοκ αβεβαιότητας. Τελειώνει με μία από τις ισχυρότερες ανακατατάξεις περιουσιακών στοιχείων της σύγχρονης εποχής της Fed.

Τα οκτώ χρόνια του Πάουελ στη θέση του προέδρου της Fed περιλάμβαναν τον COVID, το χειρότερο σοκ πληθωρισμού των τελευταίων 40 ετών, τον πιο απότομο κύκλο αύξησης επιτοκίων των τελευταίων δεκαετιών, μια κρίση στις περιφερειακές τράπεζες και συνεχή πολιτική πίεση στην αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Την ίδια ώρα, οι αγορές εξακολούθησαν να αποφέρουν κέρδη σε σχεδόν κάθε σημαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Θετικές επιδόσεις

Ο Πάουελ πέρασε μεγάλο μέρος της θητείας του ως πρόεδρος προσπαθώντας να αποδείξει ότι είχε την αξιοπιστία καταπολέμησης του πληθωρισμού του πρώην προέδρου της Fed Πολ Βόλκερ, ο οποίος είναι γνωστός για την εξάλειψη του πληθωρισμού στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το παράδοξο είναι ότι και οι επενδυτές ωφελήθηκαν.

Σύμφωνα με την Bespoke Investment Group, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε συνολική ετήσια απόδοση 14,7% κατά τη διάρκεια της θητείας του Πάουελ, η τρίτη καλύτερη επίδοση για οποιονδήποτε πρόεδρο της Fed από το 1970 και μετά.

Αλλά το μεγαλύτερο σημάδι είναι η έκταση. Τα εμπορεύματα, ο χρυσός και τα ομόλογα επίσης ολοκλήρωσαν θετικά κατά τη διάρκεια της θητείας του Πάουελ ως προέδρου. Στα ομόλογα, το τελικό αποτέλεσμα κρύβει ένα από τα πιο απότομα sell-offs στην σύγχρονη ιστορία. Ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις των επιτοκίων συνέτριψαν το μακροπρόθεσμο δημόσιο χρέος προτού η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ανακάμψει αρκετά ώστε να τερματίσει υψηλότερα στον τελικό απολογισμό.

Η πορεία ήταν κάθε άλλο από ομαλή. Ο Πάουελ ανέλαβε τον Φεβρουάριο του 2018 ακριβώς όταν το «Volmageddon» χτυπούσε τις αγορές, ένα σοκ μεταβλητότητας που συνέτριψε δημοφιλή στοιχήματα ενάντια στην αναταραχή της αγοράς. Δύο χρόνια αργότερα, η κατάρρευση λόγω του COVID ανάγκασε τη Fed σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τα επιτόκια να μειώνονται σχεδόν στο μηδέν και τις αγορές πιστώσεων υπό πίεση.

Μάχη με τον πληθωρισμό

Στη συνέχεια ήρθε η μάχη με τον πληθωρισμό. Αφού χαρακτήρισε τον πληθωρισμό «παροδικό» κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2021, η Fed υπό τον Πάουελ άλλαξε ριζικά κατεύθυνση το 2022, αυξάνοντας τα επιτόκια με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και δεκαετίες. Οι μετοχές βυθίστηκαν, τα ομόλογα πωλήθηκαν και οι επενδυτές αμφισβήτησαν αν η Fed θα μπορούσε να μειώσει τον πληθωρισμό χωρίς να διαλύσει την οικονομία.

Παρά αυτήν την δύσκολη πορεία, η ανάλυση της Yahoo Finance στα καθημερινά δεδομένα τιμών δείχνει ότι ο δείκτης τιμών S&P 500 έχει αυξηθεί περίπου κατά 160% από τότε που ο Πάουελ έγινε πρόεδρος, και ο Nasdaq Composite έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 250%.

Το μεγαλύτερο μάθημα είναι ότι οι αγορές συνέχισαν να βρίσκουν νέες κινητήριες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της θητείας του Πάουελ. Η ανάκαμψη μετά τον COVID ακολούθησε εξαιρετική νομισματική και δημοσιονομική στήριξη. Ο πληθωρισμός ώθησε τους επενδυτές προς εμπορεύματα και χρυσό. Τα μεταγενέστερα στάδια του κύκλου έφεραν μια ανάκαμψη με επικεφαλής τις μετοχές υψηλών κεφαλαιοποιήσεων, που τροφοδοτήθηκε λιγότερο από τη Fed και περισσότερο από τα κέρδη, τις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη και τη διάθεση των επενδυτών να πληρώσουν για κυρίαρχες εταιρείες ανάπτυξης.

Αυτό είναι που καθιστά τον πίνακα αποτελεσμάτων τόσο εντυπωσιακό. Η θητεία του Πάουελ δεν ορίστηκε από μία μόνο χρηματιστηριακή κίνηση, ένα καθεστώς πολιτικής ή μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Ήταν μια σειρά από ανακάμψεις σε πολύ διαφορετικές αγορές.

Ο Πάουελ προσπαθούσε να ακολουθήσει την αξιοπιστία του Βόλκερ αφού ο πληθωρισμός ξέφυγε. Οι αγορές μετέτρεψαν τη θητεία του σε ανάκαμψη… παντού.

