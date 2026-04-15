Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα απολύσει τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, τον Τζερόμ Πάουελ, από την ξεχωριστή θέση που κατέχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, εάν δεν παραιτηθεί μόνος του όταν λήξει η θητεία του στην ηγεσία της Fed, στις 15 Μαΐου.

Οι απειλές του Τραμπ κατά του Πάουελ, συμπεριλαμβανομένης και της ποινής έρευνας σε βάρος του, περιπλέκουν τη συνήθως ομαλή παράδοση της εξουσίας στη Fed. Για τον λόγο αυτόν θα μπορούσε επίσης να καθυστερήσει η επικύρωση του διορισμού του Κέβιν Γουόρς, του εκλεκτού του Τραμπ για την ηγεσία της Fed, από τη Γερουσία.

Ωστόσο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέμεινε σήμερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox Business, ότι η ποινή έρευνα είναι ένας τρόπος για να αποδειχθεί η «ανικανότητα» του Πάουελ, απειλώντας ότι αν δεν φύγει τελείως από τη Fed, θα τον απολύσει.

«Θέλετε να βγάλετε τον Τζέι Πάουελ από τη μέση;» ρωτήθηκε ο πρόεδρος από την παρουσιάστρια του Fox Business, Μαρία Μπαρτιρόμο. «Αν δεν φύγει στην ώρα του – συγκρατήθηκα από το να τον απολύσω, ήθελα να τον απολύσω, αλλά μισώ να προκαλώ αντιπαραθέσεις, ξέρετε. Θέλω να μην προκαλώ αντιπαραθέσεις, αλλά θα απολυθεί», απάντησε ο Τραμπ.

Δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι η ομοσπονδιακή εισαγγελέας για την Περιφέρεια της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, θα υπαναχωρήσει από την έρευνα που διεξάγει για την υπέρβαση κόστους στην ανακαίνιση του κτιρίου της Fed.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρεθεί σε δύσκολη θέση αν ο Πάουελ παραμείνει στο επταμελές συμβούλιο της Fed. Ελέγχοντας περισσότερες έδρες, ο Γουόρς θα είχε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, για να καθορίσει τη νομισματική πολιτική και να υλοποιήσει τις αλλαγές που επιδιώκει ο Λευκός Οίκος.

Ο Τραμπ έχει διορίσει μόνο τρία από τα επτά μέλη και η θητεία του ενός, του Στίβεν Μίραν, έχει ήδη λήξει. Αν παραμείνει ως απλό μέλος ο Πάουελ, ο Μίραν θα πρέπει να απομακρυνθεί ώστε τη θέση του να καταλάβει ο Γουόρς ως νέος επικεφαλής.