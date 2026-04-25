Fed: Η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης διατηρεί το δράμα
Διεθνής Οικονομία 25 Απριλίου 2026, 23:35

Fed: Η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης διατηρεί το δράμα

Η ανακοίνωση της Πίρο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Πάουελ στο διοικητικό συμβούλιο της Fed

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Η απόφαση της Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τζανίν Πίρο, να θέσει τέλος στην ποινική έρευνα κατά της Federal Reserve, ενδεχομένως να ανοίξει τον δρόμο για την προεδρία στον Κέβιν Γουόρς.

Ωστόσο η αποχώρηση του νυν προέδρου, Τζερόμ Πάουελ από τα ανώτερα κλιμάκια της κεντρικής τράπεζας παραμένει ομιχλώδης.

Οι δηλώσεις Πάουελ

Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης στην τελευταία συνεδρίαση της Fed υπογράμμισε ότι θα παραμείνει στην κεντρική τράπεζα μέχρι να ολοκληρωθεί με διαφάνεια και οριστικό τρόπο η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης και επικυρωθεί από τη Γερουσία ο διορισμός του Γουόρς. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει στις 15 Μαΐου αλλά η θέση του στο διοικητικό συμβούλιο λήγει το 2028.

Δεν είναι σαφές ότι η κίνηση της Πίρο, η οποία αναβάλλει την έρευνα, θα ανταποκριθεί σε αυτό το κριτήριο. Κατά την ανακοίνωση της απόφασης η Εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι «δεν θα διστάσει να επανεκκινήσει μια ποινική έρευνα εάν τα γεγονότα το δικαιολογήσουν».

Αυτό υποδηλώνει συνεχιζόμενη πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ που θα μπορούσε να παρακινήσει τον Πάουελ να παραμείνει στην Fed, ακόμη και αν ο υποψήφιος του προέδρου για την αντικατάστασή του, Κέβιν Γουόρς, επικυρωθεί από τη Γερουσία, αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή» εξηγεί ο Μπρετ Ράιαν, ανώτερος οικονομολόγος στην Deutsche Bank, σχετικά με τις πιθανότητες η ανακοίνωση της Παρασκευής να πείσει τον Πάουελ να αποσυρθεί. «Η Πίρο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά την υπόθεση και αυτό μπορεί να δώσει στον Πάουελ κάποια αναμονή όσον αφορά την αποχώρησή του από τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο».

Η ψηφοφορία στη Γερουσία

Ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της Fed έχει την ευρεία υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων. Ωστόσο υπάρχει ένα μελανό σημείο. Ο Γερουσιαστής Τομ Τίλις έχει πει ότι θα επικυρώσει την υποψηφιότητα του Γουόρς αν τερματιστεί η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν έχει σχολιάσει την ανακοίνωση της Πίρο. Η υποψηφιότητα του Γουόρς θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 29 Απριλίου στη Γερουσία.

Πάουελ

Λίγο αργότερα η κεντρική τράπεζα θα ανακοινώσει την απόφαση της για τα επιτόκια, ενώ αγορές και οικονομολόγοι θα παρακολουθήσουν την τελευταία συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ, ως προέδρου της Fed. Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων  για τις επόμενες κινήσεις του θεωρούνται κάτι παραπάνω από βέβαιες. Ο Πάουελ στις προηγούμενες συνεντεύξεις απαντούσε μονολεκτικά «δεν έχω κάτι για σας σήμερα.»

Συνήθως, οι πρόεδροι της Fed αποχωρούν από την κεντρική τράπεζα μετά το τέλος της θητείας τους ως επικεφαλής  μόνο ένας έχει παραμείνει μετά το τέλος της θητείας του ως πρόεδρος στην 112χρονη ιστορία της κεντρικής τράπεζας. Εάν ο Πάουελ παραμείνει, αυτό θα στερήσει από τον Τραμπ την ευκαιρία να ορίσει άλλο άτομο στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο, περιορίζοντας τις προσπάθειές του να αναδιαμορφώσει το ίδρυμα.

Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ανταγωνιστικούς κύκλους επιρροής εντός της Fed σε μια κρίσιμη περίοδο για τη νομισματική πολιτική, δημιουργώντας σύγχυση στο κοινό και στις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με το ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος για την ισχυρότερη κεντρική τράπεζα στον κόσμο.

Ο Τραμπ έχει εξαπολύσεις δριμείες επιθέσεις εναντίον του Πάουελ επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια ταχύτερα και έχει καταστήσει σαφές ότι αναμένει από τον επόμενο πρόεδρο της Fed να το πράξει. Αλλά ο Γουόρς, εάν επιβεβαιωθεί, θα έχει μόνο μία ψήφο στην 12μελή Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς που αποφασίζει για τα επιτόκια, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να πείσει τους συναδέλφους του να συμφωνήσουν.

Τι σημαίνει η παραμονή Πάουελ στο δ.σ. της Fed

Με τον Πάουελ ακόμα στο διοικητικό συμβούλιο, αυτό το έργο θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο δύσκολο ειδικά αν δεν συμφωνεί με τον νέο πρόεδρο.

«Αυτό για το οποίο μιλάμε ακούγεται απολύτως φυσιολογικό για το πολιτικό κομμάτι της Ουάσινγκτον, μεταβαλλόμενοι συνασπισμοί και παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό απέχει τόσο πολύ από αυτό που έχουμε συνηθίσει από την Fed που γίνεται ανατρεπτικό» αναφέρει ο Stephen Stanley, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Santander US Capital Markets LLC.

Στα οκτώ χρόνια που είναι πρόεδρος, ο Πάουελ ηγήθηκε της Fed με παρόμοιο τρόπο όπως και οι προκάτοχοί του, ευνοώντας μια προσέγγιση οικοδόμησης συναίνεσης. Αυτό του έχει εξασφαλίσει ευρεία υποστήριξη από τους συναδέλφους του, πολλοί από τους οποίους τον έχουν στηρίξει δημόσια τους τελευταίους μήνες από την έναρξη της έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κεντρικές Τράπεζες

Ο Γουόρς, ο οποίος διετέλεσε διοικητής της Fed από το 2006 έως το 2011, ασκεί κριτική στο ίδρυμα από τότε που αποχώρησε. Στην ακρόαση επικύρωσης την Τρίτη, ζήτησε «αλλαγή καθεστώτος» στον τρόπο με τον οποίο η Fed ασκεί πολιτική. Είπε επίσης ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, αλλά έδωσε λίγες λεπτομέρειες.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της ακρόασης του στην Γερουσία είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν του ζήτησε να δεσμευτεί για μείωση των επιτοκίων για να γίνει επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας. «Ο πρόεδρος ποτέ δεν μου ζήτησε να προκαθορίσω, δεσμευτώ, καθορίσω, αποφασίσω για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τα επιτόκια, σε καμία από τις συζητήσεις μας, και ποτέ δεν θα συμφωνούσα να το κάνω»

Οι οικονομολόγοι της Evercore ISI με επικεφαλής τον Krishna Guha χαρακτήρισαν τα σχόλια «προκλητικά» και είπαν ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πιθανότητες να παραμείνει ο Πάουελ στη Fed σε μια προσπάθεια να την διαφυλάξουν.

«Η διαίσθησή μας είναι ότι ο Πάουελ θα παραμείνει ως τακτικός διοικητής της Fed για μερικούς μήνες, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εντύπωση για μια de facto συμφωνία παραδοχής ή έξοδο υπό πίεση» έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Πηγή: ΟΤ

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Καταρρέει ο β' γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Επένδυση 40 δισ. δολαρίων της Google στην Anthropic

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης
Διεθνής Οικονομία 24.04.26

«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης

Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)

Στις καθυστερήσεις του τελικού ο Μαντί Καμαρά έστρωσε την μπάλα στον Γιερεμέγιεφ ο οποίος εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 2-2. Δείτε το γκολ και τα υπόλοιπα τρία.

Σύνταξη
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 25.04.26

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έχει το ίδιο επίκεντρο με τον μεγάλο σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής

Σύνταξη
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία
Κόσμος 25.04.26

Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους ΗΠΑ και Ιράν, ευτυχώς στα κοινωνικά δίκτυα, με δηκτικές δηλώσεις Τραμπ και Αραγκτσί, προς την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον αντίστοιχα.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Σύνταξη
Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
Πολύ καλή tv 25.04.26

Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο - Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Σύνταξη
Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Σύνταξη
Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός
Μέση Ανατολή 25.04.26

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Σύνταξη
Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος (vids) – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
Μπάσκετ 25.04.26

Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος (vids) – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)
Μπάσκετ 25.04.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Σύνταξη
