Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα κατά των ανθρώπων που φωνάζουν συγκεκριμένες φράσεις σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των Βρετανών Εβραίων. Αφορμή η επίθεση με μαχαίρι στην οποία τραυματίστηκαν τρεις άνδρες, δύο Εβραίοι στο θρήσκευμα και ένας μουσουλμάνος, στο Λονδίνο.

Η επίθεση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική με αντισημιτικά χαρακτηριστικά.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα υπερασπίζεται πάντα το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Αλλά είπε ότι μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου ορισμένες πορείες διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα θα πρέπει να απαγορευτούν. Υποστήριξε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα» που συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Όταν βλέπετε, όταν ακούτε μερικά από αυτά τα συνθήματα, όπως “παγκοσμιοποιήστε την ιντιφάντα” θα ήταν ένα που θα επέλεγα -τότε σαφώς θα πρέπει να υπάρξει αυστηρότερη δράση σε σχέση με αυτό», είπε μιλώντας στο BBC. Η αραβική λέξη ιντιφάντα μεταφράζεται γενικά ως «εξέγερση».

Αύξηση επιπέδου επιφυλακής

Μετά το περιστατικό, η βρετανική κυβέρνηση έχει αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής για τρομοκρατική ενέργεια σε «σοβαρό». Το «σοβαρό» είναι το δεύτερο υψηλότερο σε μια πενταβάθμια κλίμακα και σημαίνει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν μια επίθεση πολύ πιθανή τους επόμενους έξι μήνες.

Ως δράστης τριών αποπειρών δολοφονίας κατηγορείται ένας 45χρονος, ο οποίος ήταν ασθενής στη δημόσια ψυχιατρική κλινική του South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Τα θύματα ήταν οι Ισμαΐλ Χουσεΐν, Σλόιμε Ραντ και Νόρμαν Σάιν. Το πρώτο θύμα φέρεται να είναι μουσουλμάνος και τα άλλα δύο εβραϊκού θρησκεύματος.

Αυτό ήταν το τελευταίο σε μια σειρά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων εμπρηστικών επιθέσεων σε συναγωγές και άλλους εβραϊκούς χώρους στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι Βρετανοί Εβραίοι αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη απειλή που έχουν ποτέ. Και κατηγόρησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κάνουν τον αντισημιτισμό πιο mainstream από πριν.

Ο Μαρκ Ρόουλι, επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι οι Βρετανοί Εβραίοι είναι πλέον ο στόχος κάθε εξτρεμιστικής ομάδας που διαδίδει μίσος.

«Το φρικτό γεγονός είναι ότι οι Εβραίοι βρίσκονται στη λίστα όλων, σε όλες αυτές τις ομάδες μίσους, είτε είσαι ακροδεξιός, είτε ακροαριστερός, είτε ισλαμιστής τρομοκράτης, είτε δεξιός τρομοκράτης, και σε ορισμένα εχθρικά κράτη επίσης τώρα με κάποιο είδος απειλών που σχετίζονται με το Ιράν», δήλωσε στους Times. «Υπάρχει ένα φρικτό διάγραμμα Venn στο οποίο βρίσκονται στη μέση».

Γιατί άλλαξε το επίπεδο ασφαλείας

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η αλλαγή του επιπέδου κινδύνου δεν οφείλεται αποκλειστικά στην επίθεση στο Golders Green, αλλά και στον αυξημένο κίνδυνο «από ισλαμιστική και ακροδεξιά τρομοκρατική απειλή από άτομα και μικρές ομάδες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο αριθμός των αντισημιτικών περιστατικών που αναφέρθηκαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξηθεί από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον επακόλουθο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Σύμφωνα με το φιλανθρωπικό ίδρυμα Community Security Trust, μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 3.700 περιστατικά το 2025, από 1.662 το 2022.