newspaper
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 00:15

Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Spotlight

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα κατά των ανθρώπων που φωνάζουν συγκεκριμένες φράσεις σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των Βρετανών Εβραίων. Αφορμή η επίθεση με μαχαίρι στην οποία τραυματίστηκαν τρεις άνδρες, δύο Εβραίοι στο θρήσκευμα και ένας μουσουλμάνος, στο Λονδίνο.

Η επίθεση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική με αντισημιτικά χαρακτηριστικά.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα υπερασπίζεται πάντα το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Αλλά είπε ότι μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου ορισμένες πορείες διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα θα πρέπει να απαγορευτούν. Υποστήριξε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα» που συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Όταν βλέπετε, όταν ακούτε μερικά από αυτά τα συνθήματα, όπως “παγκοσμιοποιήστε την ιντιφάντα” θα ήταν ένα που θα επέλεγα -τότε σαφώς θα πρέπει να υπάρξει αυστηρότερη δράση σε σχέση με αυτό», είπε μιλώντας στο BBC. Η αραβική λέξη ιντιφάντα μεταφράζεται γενικά ως «εξέγερση».

Αύξηση επιπέδου επιφυλακής

Μετά το περιστατικό, η βρετανική κυβέρνηση έχει αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής για τρομοκρατική ενέργεια σε «σοβαρό». Το «σοβαρό» είναι το δεύτερο υψηλότερο σε μια πενταβάθμια κλίμακα και σημαίνει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν μια επίθεση πολύ πιθανή τους επόμενους έξι μήνες.

Ο Κιρ Στάρμερ στο σημείο της επίθεσης με μαχαίρι / Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Ως δράστης τριών αποπειρών δολοφονίας κατηγορείται ένας 45χρονος, ο οποίος ήταν ασθενής στη δημόσια ψυχιατρική κλινική του South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Τα θύματα ήταν οι Ισμαΐλ Χουσεΐν, Σλόιμε Ραντ και Νόρμαν Σάιν. Το πρώτο θύμα φέρεται να είναι μουσουλμάνος και τα άλλα δύο εβραϊκού θρησκεύματος.

Αυτό ήταν το τελευταίο σε μια σειρά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων εμπρηστικών επιθέσεων σε συναγωγές και άλλους εβραϊκούς χώρους στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι Βρετανοί Εβραίοι αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη απειλή που έχουν ποτέ. Και κατηγόρησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κάνουν τον αντισημιτισμό πιο mainstream από πριν.

Ο Μαρκ Ρόουλι, επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι οι Βρετανοί Εβραίοι είναι πλέον ο στόχος κάθε εξτρεμιστικής ομάδας που διαδίδει μίσος.

«Το φρικτό γεγονός είναι ότι οι Εβραίοι βρίσκονται στη λίστα όλων, σε όλες αυτές τις ομάδες μίσους, είτε είσαι ακροδεξιός, είτε ακροαριστερός, είτε ισλαμιστής τρομοκράτης, είτε δεξιός τρομοκράτης, και σε ορισμένα εχθρικά κράτη επίσης τώρα με κάποιο είδος απειλών που σχετίζονται με το Ιράν», δήλωσε στους Times. «Υπάρχει ένα φρικτό διάγραμμα Venn στο οποίο βρίσκονται στη μέση».

Γιατί άλλαξε το επίπεδο ασφαλείας

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η αλλαγή του επιπέδου κινδύνου δεν οφείλεται αποκλειστικά στην επίθεση στο Golders Green, αλλά και στον αυξημένο κίνδυνο «από ισλαμιστική και ακροδεξιά τρομοκρατική απειλή από άτομα και μικρές ομάδες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο αριθμός των αντισημιτικών περιστατικών που αναφέρθηκαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξηθεί από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον επακόλουθο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Σύμφωνα με το φιλανθρωπικό ίδρυμα Community Security Trust, μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 3.700 περιστατικά το 2025, από 1.662 το 2022.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Business
Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Σύνταξη
Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε
Νέες απειλές 02.05.26

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της ηγεσίας της Κούβας, το Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη». Και πως στέλνει στις ακτές το αεροπλανοφόρο Lincoln, «μόλις τελειώσει με το Ιράν».

Σύνταξη
Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 02.05.26

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν

Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Σύνταξη
Ιράν: Στο νοσοκομείο η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Κόσμος 02.05.26

Ιράν: Στο νοσοκομείο η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί φέρεται ότι υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου η κατάστασή της κρίνεται «ασταθής».

Σύνταξη
«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος 02.05.26

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Σύνταξη
Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Και 7 τραυματίες 02.05.26

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου – Η μπάλα είναι στην Ουάσιγκτον
Αδιέξοδο 02.05.26 Upd: 00:49

Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου – Η μπάλα είναι στην Ουάσιγκτον

Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Φύλλια Πολίτη - Αρχοντία Κάτσουρα - Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Κλίμα δυσαρέσκειας 02.05.26

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας

Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 από τη Ρεάλ οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα, πήγε στο +14 από τη Ρέάλ και σε περίπτωση που η «βασίλισσα» γκελάρει με την Εσπανιόλ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Σύνταξη
Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 02.05.26

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI

Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών μας από την τεχνολογία και την AI

Σύνταξη
Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο στην Primeira Liga μετά το 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάo. Στον πάγκο, σε όλο το παιχνίδι, άφησε τον πρώτο σκόρερ της. Βαγγέλη Παυλίδη ο Μουρίνιο.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»
Μπάσκετ 02.05.26

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»

Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Σύνταξη
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Σύνταξη
Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Μπάσκετ 02.05.26

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών
Ελλάδα 02.05.26

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Λεύκα Πάτρας, όπου καίγονται ελαστικά σε βιομηχανικό χώρο. Εστάλη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

Σύνταξη
LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
Stories 02.05.26

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»

Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

Σύνταξη
«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;
Βίντεο 02.05.26

«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;

«Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου για τον για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies