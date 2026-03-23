Ο Κιρ Στάρμερ καταδικάζει τη «βαθιά σοκαριστική αντισημιτική επίθεση» στο Λονδίνο
Κόσμος 23 Μαρτίου 2026, 11:01

Ο Κιρ Στάρμερ καταδικάζει τη «βαθιά σοκαριστική αντισημιτική επίθεση» στο Λονδίνο

Η επίθεση στο Λονδίνο αντιμετωπίζεται ως εγκληματική πράξη μίσους με αντισημιτικό χαρακτήρα

Vita.gr

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα στο Λονδίνο στη διάρκεια της νύχτας ήταν μια «βαθιά σοκαριστική αντισημιτική επίθεση» και ότι τέτοιου είδους μίσος δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία. 

«Πρόκειται για μια βαθιά σοκαριστική αντισημιτική εμπρηστική επίθεση. Οι σκέψεις μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα που σήμερα το πρωί ξυπνάει με αυτή τη φρικτή είδηση. Ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας», έγραψε ο Στάρμερ στο Χ. 

 «Άρχισε έρευνα αφού τέσσερα ασθενοφόρα, τα οποία ανήκαν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας, πυρπολήθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν», ανέφερε νωρίτερα σε δήλωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία. 

Αντιμετωπίζεται ως έγκλημα μίσους 

«Αστυνομικοί παραμένουν επιτόπου και η επίθεση εμπρησμού αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους». 

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση εθελοντών που εξυπηρετεί ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έστειλε επιτόπου έξι πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες. Κλήσεις από κατοίκους καταγράφηκαν στις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Γειτονικές κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά. 

«Πολλοί κύλινδροι υψηλής πίεσης στα οχήματα εξερράγησαν και έσπασαν παράθυρα σε γειτονικό συγκρότημα διαμερισμάτων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές». 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο στις 05:06 (ώρα Ελλάδας). 

Επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί σε όλο τον κόσμο από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. 

 Το πιο σοβαρό αντισημιτικό επεισόδιο πέρυσι στη Βρετανία ήταν η επίθεση στο Μάντσεστερ που στοίχισε τη ζωή σε δύο Εβραίους στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου. 

 

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Επιθέσεις στο Ιράν, διακοπές ρεύματος και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια
Στη Νέα Υόρκη 23.03.26 Upd: 10:12

Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

