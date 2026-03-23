Ο Κιρ Στάρμερ καταδικάζει τη «βαθιά σοκαριστική αντισημιτική επίθεση» στο Λονδίνο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα στο Λονδίνο στη διάρκεια της νύχτας ήταν μια «βαθιά σοκαριστική αντισημιτική επίθεση» και ότι τέτοιου είδους μίσος δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία.

«Πρόκειται για μια βαθιά σοκαριστική αντισημιτική εμπρηστική επίθεση. Οι σκέψεις μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα που σήμερα το πρωί ξυπνάει με αυτή τη φρικτή είδηση. Ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας», έγραψε ο Στάρμερ στο Χ.

«Άρχισε έρευνα αφού τέσσερα ασθενοφόρα, τα οποία ανήκαν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας, πυρπολήθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν», ανέφερε νωρίτερα σε δήλωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.

🚨 BREAKING FOOTAGE: Surveillance video captured 3 suspects on camera setting four ambulances in Golders Green, London, ablaze tonight. The ambulances belong to Hatzola – a volunteer Jewish emergency service providing 24/7 medical aid Anyone want to guess their nationalities? https://t.co/b8htJhTmDD pic.twitter.com/SdjGcttK6X — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Αντιμετωπίζεται ως έγκλημα μίσους

«Αστυνομικοί παραμένουν επιτόπου και η επίθεση εμπρησμού αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους».

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση εθελοντών που εξυπηρετεί ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έστειλε επιτόπου έξι πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες. Κλήσεις από κατοίκους καταγράφηκαν στις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Γειτονικές κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά.

This is a deeply shocking antisemitic arson attack. My thoughts are with the Jewish community who are waking up this morning to this horrific news. Antisemitism has no place in our society. Anyone with any information must come forward to the police. https://t.co/P5J1ETaEsE — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 23, 2026

«Πολλοί κύλινδροι υψηλής πίεσης στα οχήματα εξερράγησαν και έσπασαν παράθυρα σε γειτονικό συγκρότημα διαμερισμάτων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο στις 05:06 (ώρα Ελλάδας).

Επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί σε όλο τον κόσμο από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Το πιο σοβαρό αντισημιτικό επεισόδιο πέρυσι στη Βρετανία ήταν η επίθεση στο Μάντσεστερ που στοίχισε τη ζωή σε δύο Εβραίους στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.