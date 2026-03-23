Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κτίριο στο Λονδίνο, όπου τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν σε εθελοντική εβραϊκή οργάνωση διάσωσης τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως πιθανό αντισημιτικό έγκλημα μίσους.

Όπως μεταδίδει το SkyNews τα οχήματα ανήκουν στην οργάνωση Hatzolah Northwest, η οποία παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια στην τοπική κοινότητα.

«Ξεκίνησε έρευνα μετά την πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της Εβραϊκής Κοινότητας στο Golders Green», αναφέρει η Μητροπολιτική Αστυνομία σε δήλωσή της. «Αστυνομικοί παραμένουν στον τόπο του συμβάντος και η εμπρηστική επίθεση αντιμετωπίζεται ως έγκλημα μίσους κατά των Εβραίων.»

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες στο σημείο. Η υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 56 κλήσεις για τη φωτιά, με την πρώτη να καταγράφεται στις 1:40 π.μ., ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 3:00 π.μ.

🚨 BREAKING FOOTAGE: Surveillance video captured 3 suspects on camera setting four ambulances in Golders Green, London, ablaze tonight. The ambulances belong to Hatzola – a volunteer Jewish emergency service providing 24/7 medical aid https://t.co/b8htJhTmDD pic.twitter.com/SdjGcttK6X — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τριών υπόπτων, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Οι αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, ακόμη και ανώνυμα, προκειμένου να συμβάλει στον εντοπισμό των δραστών.