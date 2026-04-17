Συναγερμός στο Λονδίνο: Ύποπτο περιστατικό κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ ερευνά η αστυνομία

Ένα περιστατικό ασφαλείας κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο μετά τον εντοπισμό «πεταμένων αντικειμένων», ανακοίνωσε ότι ερευνά η βρετανική αστυνομία.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό ασφαλείας κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο, ενώ αστυνομικοί με προστατευτική ενδυμασία εξετάζουν «αντικείμενα που είχαν εγκαταλειφθεί» και βρέθηκαν στην περιοχή.

Το βίντεο που εξετάζει η Βρετανική αστυνομία στο Λονδίνο

Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ερευνούσαν επίσης ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο οποίο μια ομάδα ισχυριζόταν ότι είχε στοχεύσει την πρεσβεία με drones που μετέφεραν επικίνδυνες ουσίες, σύμφωνα με δήλωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

❗️🇮🇷⚔️🇮🇱 – An Iran-backed terrorist group in Britain released a video threatening to attack the Israeli embassy in London with drones carrying radioactive material. On Friday, British police said they were investigating a security incident near the embassy after officers… pic.twitter.com/jQGWPZmmH5 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 17, 2026

«Ενώ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πρεσβεία δεν έχει δεχτεί επίθεση, διεξάγουμε επείγουσες έρευνες για να προσδιορίσουμε την αυθεντικότητα του βίντεο και να εντοπίσουμε οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση μεταξύ αυτού και των αντικειμένων που εγκαταλείφθηκαν στα Κένσινγκτον Γκάρντενς», ανέφερε η δήλωση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι είχαν τοποθετηθεί φράγματα και ότι δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση του κοινού στα Κένσινγκτον Γκάρντενς και στη γύρω περιοχή.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια σε αυτό το στάδιο», ανέφερε η δήλωση.

Η ισραηλινή πρεσβεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.