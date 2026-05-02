Ατύχημα σημειώθηκε στο Λιμάνι της Ζακύνθου, όταν πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη-Ζάκυνθος, προσέκρουσε στο μόλο κατά την πρόσδεση.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα tempo24.news το ατύχημα δημιούργησε έντονη ανησυχία ανάμεσα στους επιβάτες του πλοίου, οι οποίοι ευτυχώς δεν υπέστησαν τραυματισμούς.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που ακολουθούν προκλήθηκαν φθορές στο πλοίο.