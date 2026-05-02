sports betsson
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»
Μπάσκετ 02 Μαΐου 2026, 23:14

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»

Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Spotlight

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε εν όψει του αθηναϊκού ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ (3/5, 21:00) και χαρακτήρισε επίτευγμα την παρουσία του Παναθηναϊκού στα play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Επίσης, ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε ότι είναι σημαντικό για το «τριφύλλι» να κλείσει τη σεζόν με θετικά αποτελέσματα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μπενίτεθ στο συνδρομητικό κανάλι 

O Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά στα Play-Offs, έχοντας μια ισοπαλία και μια ήττα. Σίγουρα θα θέλετε να δείτε περισσότερα το επόμενο διάστημα, οπότε τι είναι αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, όσον αφορά την απόδοση που θα πρέπει να βελτιωθεί;

«To πρώτο πράγμα που θα μπορούσα να πω είναι πως για εμάς, με την θέση που ήμασταν πριν, το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν ένα επίτευγμα. Ο κόσμος λέει πως δεν ήταν αρκετό, αλλά ήταν ένα επίτευγμα και τώρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της Λίγκας. Δουλέψαμε πάνω σ’ αυτό, προπονηθήκαμε καλά και είχαμε θετικές προπονητικές μονάδες τις προηγούμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σίγουροι πως είμαστε έτοιμοι, από φυσική και πνευματική άποψη. Είναι σημαντικό να τελειώσουμε καλά τη χρονιά, οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».

H AEK είναι μια ομάδα που κατάφερε να σας κερδίσει δύο φορές, θα έλεγα σε δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Το πρώτο ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο παρότι βρεθήκατε πίσω στο σκορ με παίκτη λιγότερο, παρά τα ατομικά λάθη που έγιναν, γυρίσατε, επιστρέψατε στο ματς και ισοφαρίσατε, χάνοντας στο τέλος. Στο δεύτερο παιχνίδι έμοιαζε να μην υπάρχει διαχείριση κυρίως στο πνευματικό κομμάτι μετά το δεύτερο γκολ… Οπότε περιμένετε ένα ματς που θα μοιάζει σε κάποιο από τα δύο ή θεωρείτε πως θα υπάρξει μια εντελώς διαφορετική συνθήκη σ’ αυτή την αναμέτρηση;

«Ελπίζουμε να είναι διαφορετικά. Ναι, συμφωνώ πως στο πρώτο παιχνίδι κάναμε λάθη και χάναμε με 2-0 στο ημίχρονο. Υπήρξε πολύ καλή αντίδραση από τους παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά μόλις σκοράραμε και το δεύτερο γκολ, ένα λεπτό αργότερα υποπέσαμε σ’ ένα ακόμη λάθος στο πέναλτι και χάσαμε το ματς. Είναι κάτι που είδαμε από την αρχή. Ατομικά λάθη μας κόστισαν βαθμούς και πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό.

Νομίζω πως το κάναμε με κάποιο τρόπο, αλλά μπορούμε να δούμε πως στο τελευταίο παιχνίδι συνέβη το ίδιο. Στο δεύτερο παιχνίδι, νομίζω πως υπήρχε κάτι άλλο που ανακαλύψαμε. Πνευματικά, όταν δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ, η ομάδα είχε περισσότερα προβλήματα και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Οπότε αυτά είναι τα πράγματα που μάθαμε από τους παίκτες μας και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε για το μέλλον».

Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή στα Play-Offs, γι’ αυτό και είναι στην πρώτη θέση. Διαθέτει επίσης έναν παίκτη, τον Λούκα Γιόβιτς που κατάφερε να σκοράρει επτά φορές στα δύο προηγούμενα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ετοιμάζετε κάποιο ιδιαίτερο τρόπο αντιμετώπισης της ομάδας συνολικά και του συγκεκριμένου παίκτη ειδικά;

«Αναλύσαμε τα πάντα και κάποιες φορές μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα, κάποιες άλλες όχι. Αυτό που θέλω να πω, είναι πως οι παίκτες μας προσπαθούν. Προσπαθούν δίνοντας το maximum ο καθ’ ένας από αυτούς, προσπαθούν στα πάντα και αυτό το βλέπεις με τον τρόπο που δουλεύουν. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό… Γιατί το λέω αυτό; Γιατί, αναλύοντας το πρώτο ντέρμπι (σ.σ. με την ΑΕΚ), παίξαμε με πέντε, έχοντας άμυνα των τριών και ήμασταν πολύ κοντά ακόμη κι όταν μείναμε με δέκα παίκτες.

Στο δεύτερο ντέρμπι παίξαμε με τέσσερις στην άμυνα και δεχθήκαμε τέσσερα γκολ. Προσπαθούμε να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να αγωνιστούμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι σε φόρμα και τα πάει καλά. Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως θα μπορούμε να ανταγωνιστούμε και να νικήσουμε».

Headlines:
World
Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου

Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»
Μπάσκετ 02.05.26

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»

Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Σύνταξη
Μπάσκετ 02.05.26

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Μπάσκετ 02.05.26

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

Σύνταξη
LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»

Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

Σύνταξη
Premier League: Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ με αυτογκόλ Μαυροπάνου (3-0) – Φρένο η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ, αυτογκόλ ο Μαυροπάνος (3-0) - «Φρένο» η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπρέντφορντ μετά από δύο μήνες, 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, με τον Ντίνο Μαυροπάνου να στέκεται άτυχος καθώς σημείωσε αυτογκολ. «Φρένο» στην Μπράιτον από τη Νιούκαστλ (3-1).

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)

Η ΑΕΛ ήταν κοντά σε σπουδαία νίκη (76' Τούπτα), αλλά ο Πανσερραϊκός με πέναλτι του Καρέλη στο 90'+9' απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία 1-1, χάρη στην οποία οι Σερραίοι παρέμειναν στο +3 από τους βυσσινί

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ

Μια δεκαετία συμπληρώθηκε από το ιστορικό γκολ του Εντέν Αζάρ κόντρα στην Τότεναμ, το οποίο «έστειλε» το πρωτάθλημα στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»
Μπάσκετ 02.05.26

«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»

Με αφορμή τον αποκλεισμό των Ντένβερ Νάγκετς από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ ο Πολ Πιρς άφησε αιχμές για το αν ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στον κόσμο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Σύνταξη
Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Μπάσκετ 02.05.26

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Σύνταξη
Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

Σύνταξη
LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
Stories 02.05.26

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»

Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

Σύνταξη
«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;
Βίντεο 02.05.26

«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;

«Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου για τον για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»
Σκάνδαλο υποκλοπών 02.05.26

Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»

«Ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του», επισημαίνει η Νέα Αριστερά μετά το ρεπορτάζ του in για την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. «Απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης».

Σύνταξη
Premier League: Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ με αυτογκόλ Μαυροπάνου (3-0) – Φρένο η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ, αυτογκόλ ο Μαυροπάνος (3-0) - «Φρένο» η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπρέντφορντ μετά από δύο μήνες, 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, με τον Ντίνο Μαυροπάνου να στέκεται άτυχος καθώς σημείωσε αυτογκολ. «Φρένο» στην Μπράιτον από τη Νιούκαστλ (3-1).

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)

Η ΑΕΛ ήταν κοντά σε σπουδαία νίκη (76' Τούπτα), αλλά ο Πανσερραϊκός με πέναλτι του Καρέλη στο 90'+9' απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία 1-1, χάρη στην οποία οι Σερραίοι παρέμειναν στο +3 από τους βυσσινί

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies