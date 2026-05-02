Νέα βασίλισσα στη Μαδρίτη η Κόστιουκ – Πανηγύρισε με backflip (vids)
Άλλα Αθλήματα 02 Μαΐου 2026, 21:20

Η Μάρτα Κόστιουκ επικράτησε της Μίρα Αντρέεβα με 2-0 σετ, πήρε τον τίτλο στη Μαδρίτη και το πανηγύρισε με backflip.

Με μια σπουδαία εμφάνιση, η Μάρτα Κόστιουκ επικράτησε με 6-3, 7-5 της Μίρα Αντρέεβα στον τελικό του Mutua Madrid Open και κατέκτησε τον μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της, με την Ουκρανή τενίστρια να γίνεται η νέα Βασίλισσα της Μαδρίτης.

Η 23χρονη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει του Ρολάν Γκαρός, καθώς πριν από δύο εβδομάδες είχε κατακτήσει τον τίτλο στη Ρουέν της Γαλλίας, ενώ μετράει συνολικά 11 συνεχόμενες νίκες.


Η Μάρτα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με μπρέικ στο 6ο γκέιμ προηγήθηκε με 4-2, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε μπροστά με 5-3. Στη συνέχεια σέρβιρε καλά και με 6-3 έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο σετ η Μίρα αντέδρασε και προηγήθηκε με 3-1, αλλά η Κόστιουκ απάντησε άμεσα για το 3-3. Στο 11ο γκέιμ η Ουκρανή έκανε νέο μπρέικ για το 6-5, πριν κάνει το 7-5, που της έδωσε τη νίκη με 2-0 και τον τίτλο στην ισπανική πρωτεύουσα.

Έναν τίτλο που πανηγύρισε με backflip, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη σε επίπεδο τελικού για την Μάρτα Κόστιουκ, που έφτασε τους 3 τίτλους καριέρας (3-3).

Επόμενος σταθμός για την Ουκρανή η Ρώμη, με την 23χρονη βέβαια να στοχεύει σε μια καλή πορεία και γιατί όχι σε έναν μεγάλο τελικό στο Ρολάν Γκαρός, που θα αρχίσει στα τέλη Μαΐου.

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Μπάσκετ 02.05.26

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

Premier League: Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ με αυτογκόλ Μαυροπάνου (3-0) – Φρένο η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπρέντφορντ μετά από δύο μήνες, 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, με τον Ντίνο Μαυροπάνου να στέκεται άτυχος καθώς σημείωσε αυτογκολ. «Φρένο» στην Μπράιτον από τη Νιούκαστλ (3-1).

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η ΑΕΛ ήταν κοντά σε σπουδαία νίκη (76' Τούπτα), αλλά ο Πανσερραϊκός με πέναλτι του Καρέλη στο 90'+9' απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία 1-1, χάρη στην οποία οι Σερραίοι παρέμειναν στο +3 από τους βυσσινί

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μια δεκαετία συμπληρώθηκε από το ιστορικό γκολ του Εντέν Αζάρ κόντρα στην Τότεναμ, το οποίο «έστειλε» το πρωτάθλημα στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι...

«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»
Μπάσκετ 02.05.26

Με αφορμή τον αποκλεισμό των Ντένβερ Νάγκετς από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ ο Πολ Πιρς άφησε αιχμές για το αν ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στον κόσμο.

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
Stories 02.05.26

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;
Βίντεο 02.05.26

«Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου για τον για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη

Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»
Σκάνδαλο υποκλοπών 02.05.26

«Ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του», επισημαίνει η Νέα Αριστερά μετά το ρεπορτάζ του in για την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. «Απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης».

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

