Η σπάνια ευκαιρία που δίνει στη Ρωσία και την Κίνα ο πόλεμος στο Ιράν
Κόσμος 02 Μαΐου 2026, 20:00

Η σπάνια ευκαιρία που δίνει στη Ρωσία και την Κίνα ο πόλεμος στο Ιράν

Η Wall Street Journal αποκαλύπτει πώς Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα αναλύουν τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες και ελλείψεις μέσω της σύγκρουσης στο Ιράν.

Ο πόλεμος στο Ιράν έδωσε στην Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα – χώρες που χαρακτηρίζονται από τις ΗΠΑ ως μεγάλες απειλές για την δική τους ασφάλεια – μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν σε πραγματικό κόσμο τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τονίζει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι τρεις αυτές χώρες παρατήρησαν για πρώτη φορά νέα αμερικανικά οπλικά συστήματα σε δράση, όπως αεροπορικές επιδρομές ακριβείας υψηλής ταχύτητας, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επίσης κατέγραψαν πόσο γρήγορα οι ΗΠΑ εξάντλησαν κρίσιμης σημασία οπλικά συστήματα, ιδιαίτερα πυραύλους Tomahawk και Patriot.

Επιπλέον, είδαν πώς φθηνά drones του Ιράν αποτέλεσαν απειλή σε χώρες – συμμάχους της Ουάσινγκτον στον Κόλπο.

Η Wall Street Journal επισημαίνει παράλληλα ότι μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού του Ιράν βασίζεται σε κινεζική τεχνολογία ή περιέχει κινεζικά εξαρτήματα, σημειώνοντας ότι το Πεκίνο είναι πρόθυμο να συλλέξει επιχειρησιακά δεδομένα, ιδίως σχετικά με το πώς το Ιράν στόχευσε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο.

Για τη Ρωσία, ο πόλεμος φέρεται να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση του πώς αμερικανικά όπλα συγκρίνονται με ιρανικά, ειδικά στο πλαίσιο της αλληλεπικαλυπτόμενης τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι μια τέτοια βαθύτερη εικόνα είναι πολύτιμη για τη Ρωσία στον πόλεμό της με την Ουκρανία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα, αλλά και σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης με συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γερμανία: Στροφή στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Γερμανία: Στροφή στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Κόσμος
Ιράν: Πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν πόλεμο – «Είμαστε προετοιμασμένοι»

Ιράν: Πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν πόλεμο – «Είμαστε προετοιμασμένοι»

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε
Νέες απειλές 02.05.26

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της ηγεσίας της Κούβας, το Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη». Και πως στέλνει στις ακτές το αεροπλανοφόρο Lincoln, «μόλις τελειώσει με το Ιράν».

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 02.05.26

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν

Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Διεθνής έκκληση αποφυλάκισης 02.05.26

Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί φέρεται ότι υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου η κατάστασή της κρίνεται «ασταθής».

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος 02.05.26

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Και 7 τραυματίες 02.05.26

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου – Η μπάλα είναι στην Ουάσιγκτον
Αδιέξοδο 02.05.26 Upd: 20:02

Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου – Η μπάλα είναι στην Ουάσιγκτον

Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Κλίμα δυσαρέσκειας 02.05.26

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας

Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η ενόχληση Τραμπ για τις δηλώσεις Μερτς - Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′!
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′!

Η ΑΕΛ ήταν κοντά σε σπουδαία νίκη (76' Τούπτα), αλλά ο Πανσερραϊκός με πέναλτι του Καρέλη στο 90'+9' απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία 1-1, χάρη στην οποία οι Σερραίοι παρέμειναν στο +3 από τους βυσσινί

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε
Νέες απειλές 02.05.26

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της ηγεσίας της Κούβας, το Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη». Και πως στέλνει στις ακτές το αεροπλανοφόρο Lincoln, «μόλις τελειώσει με το Ιράν».

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ

Μια δεκαετία συμπληρώθηκε από το ιστορικό γκολ του Εντέν Αζάρ κόντρα στην Τότεναμ, το οποίο «έστειλε» το πρωτάθλημα στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι

Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους, τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο νησί χειροτερεύει.

«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»
Μπάσκετ 02.05.26

«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»

Με αφορμή τον αποκλεισμό των Ντένβερ Νάγκετς από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ ο Πολ Πιρς άφησε αιχμές για το αν ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στον κόσμο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»
Η θέση της γυναίκας 02.05.26

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»

Η Λίζα Κούντροου κατάφερε σιγά-σιγά αλλά σταθερά να βγει από τη σκιά της Φοίβη Μπουφέ, χάρη στη Βαλερί Τσέρις, έναν χαρακτήρα που δημιούργησε η ίδια και που αμφισβητεί τη μισογυνία του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 02.05.26

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν

Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 02.05.26

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Σάντερλαντ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
