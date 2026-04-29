28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Κόσμος 29 Απριλίου 2026, 06:00

Βρετανός πρώην διπλωμάτης: Ρωσία και Ιράν «παίζουν» τις ΗΠΑ και κερδίζουν

Κάθε χώρα που πλήττεται από κυρώσεις αναζητά κάθε δυνατό τρόπο για να τις παρακάμψει, και το Ιράν με τη Ρωσία το έχουν μάθει καλά το παιχνίδι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Στις 27 Απριλίου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε στην Αγία Πετρούπολη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο χώρες είχαν πολλά να συζητήσουν χάρη στις ΗΠΑ: Οι τελευταίες θέλουν να διαλύσουν «διαλύσουν τους σκιώδεις στόλους» τους, έχουν επιβάλει συντριπτικές κυρώσεις και έχουν επιτεθεί και στρατιωτικά στο Ιράν. Τι «μαγικά» όμως έχουν κάνει οι δύο χώρες ώστε να έχουν επικρατήσει;

Η Ρωσία κατέγραψε εξαιρετικά υψηλά έσοδα από εξαγωγές τον πρώτο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, με ρεκόρ πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών. Αντίστοιχα, το Ιράν «θησαυρίζει» από τον τρέχοντα πόλεμο των ΗΠΑ και τις κυρώσεις. Οι δύο χώρες αναμφίβολα έχουν αιφνιδιάσει τη διεθνή κοινότητα με την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε κυρώσεις και εμπάργκο.

Ωστόσο, για τον πρώην διπλωμάτη του Ην. Βασιλείου που υπηρέτησε για χρόνια στην πρεσβεία στη Μόσχα, Ίαν Πράουντ, τίποτα από αυτά δεν είναι μαγεία.

«Και οι δύο αντλούν δύναμη από σημαντικούς φυσικούς πόρους, μέσω των οποίων μπορούν να δημιουργούν ταμειακές ροές για να διατηρούνται κατά τη διάρκεια αντιπαραθέσεων με τη Δύση. Η Ρωσία και το Ιράν, επί πολλά χρόνια, διατηρούν σταθερά πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών, χάρη στις πωλήσεις φυσικών πόρων και τις περιορισμένες εισαγωγές» σημειώνει ο ίδιος σε ανάλυσή του στο Responsible Statecraft.

Ο Πράουντ υπογραμμίζει ότι οι δύο χώρες έχουν προσαρμόσει τις οικονομίες τους επιδέξια.

«Κάθε χώρα που πλήττεται από κυρώσεις αναζητά κάθε δυνατό τρόπο για να τις παρακάμψει, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου, της μεταφόρτωσης, της χρήσης μεσαζόντων και εναλλακτικών νομισμάτων».

Έτσι Ρωσία και Ιράν έχουν ήδη εξασφαλίσει σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα.

Ενδεικτικά το μοντέλο «οικονομίας-φρούριο» της Ρωσίας έχει αντέξει 12 χρόνια κυρώσεων, βασιζόμενο σε πλεονάσματα από πωλήσεις πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη δημοσιονομικών αναγκών χωρίς σημαντική ανάγκη αύξησης του χρέους, το οποίο παραμένει κάτω από το 20% του ΑΕΠ. Επίσης, όπως λέει ο Πράουντ η καταστολή της ναυτιλίας πετρελαίου αποφέρει, στην καλύτερη περίπτωση, μεικτά αποτελέσματα.

«Σε κάθε οικονομικό πόλεμο, ο επιτιθέμενος πρέπει να είναι έτοιμος να δεχτεί οικονομικό πόνο για να εξασφαλίσει την τελική νίκη. Από προσωπική εμπειρία, ένας από τους λόγους που οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν ήταν ποτέ τόσο αυστηρές όσο θα μπορούσαν να είναι ήταν η απροθυμία των κρατών-μελών της ΕΕ να αποδεχτούν το εγχώριο οικονομικό κόστος μιας πιο σκληρής στάσης».

Ιράν

Το δε Ιράν υπόκειται πλέον σε οικονομικές κυρώσεις εδώ και 47 χρόνια και παρ’ όλα αυτά έχει καταγράψει οικονομική ανάπτυξη τα χρόνια μετά την COVID, υιοθετώντας το μοντέλο της «οικονομίας αντίστασης».

Αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από το πετρέλαιο απέναντι σε σοβαρές προκλήσεις, όπως ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός, και έχει δημιουργήσει αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος για τη διαχείριση βραχυπρόθεσμων κραδασμών.

Προφανώς, η πιο πρόσφατη κίνηση των ΗΠΑ να επιβάλουν αντίστροφο αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων κατασχέσεων ιρανικών πλοίων, αποτελεί προσπάθεια να περιοριστεί η πηγή εσόδων. Την ίδια στιγμή όμως οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τραβήξουν πολύ το σχοινί, επιτρέποντας την πώληση ιρανικού πετρελαίου αίροντας κυρώσεις.

Οι Αμερικανοί έχουν ήδη δει τις τιμές να εκτοξεύονται από την έναρξη του πολέμου, με τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται κατά 30% μέσα σε έναν μήνα και άλλα βασικά αγαθά να κοστίζουν περισσότερο. Κάποιοι αμφισβητούν τον αντίκτυπο του πολέμου με το Ιράν για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ούτε το Ιράν ούτε η Ρωσία αντιμετωπίζουν την ίδια δημοκρατική πίεση.

Όλα τα παραπάνω, σημειώνει ο Πράουντ, δεν σημαίνει ότι οι Ιρανοί πολίτες δεν φτωχαίνουν και ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν βρίσκεται σε κατάσταση «ζόμπι», αλλά οι Ιρανοί έχουν υπάρχουν αποθέματα και, το σημαντικότερο, αντί ο πόλεμος να προκαλέσει το προσδοκώμενο πραξικόπημα και αλλαγή καθεστώτος, πολλοί Ιρανοί συσπειρώθηκαν γύρω από τη σημαία, λόγω της ανόδου του εθνικισμού.

Όπως και με τη Ρωσία, ο Βρετανός διπλωμάτης υπογραμμίζει πως αν το Ιράν δεν κατέρρευσε πριν τον πόλεμο, όταν οι εξαγωγές και τα έσοδα πετρελαίου μειώνονταν, τότε δεν πρόκειται να το κάνει τώρα που η αγορά πετρελαίου το ευνοεί.

Επιπλέον, το Ιράν δεν αντιμετωπίζει την ίδια πίεση εξυπηρέτησης χρέους με την Αμερική, καθώς το επίσημο εξωτερικό του χρέος ανέρχεται μόλις στο 27% του ΑΕΠ, έχοντας αποκοπεί για τόσο μεγάλο διάστημα από το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αντίθετα, μπορεί να συνεχίσει να τυπώνει χρήμα, να δανείζεται από εγχώριες τράπεζες και να ζει με τις πληθωριστικές συνέπειες σε περίοδο πολέμου. Η οικονομία του Ιράν έχει απομονωθεί από την παγκόσμια οικονομία, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν νέες κυρώσεις θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο.

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29.04.26

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Σύνταξη
Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Λάθος timing 29.04.26

Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Σύνταξη
Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Τοξικό κλίμα 29.04.26

Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στεγαστική κρίση: Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες – Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση
Το στεγαστικό 29.04.26

Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες - Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση

Η στεγαστική κρίση έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες απασχολεί σχεδόν το σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. Η Βαρκελώνη επανασχεδιάζει το σύστημα στέγασης της και δίνει μαθήματα προς αξιοποίηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών
Ελλάδα 29.04.26

Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών

Ποια πιστοποιητικά μπορούν να εκδώσουν οι πολίτες - Ποιο είναι το κόστος - Ποια είναι η ισχύς των πιστοποιητικών - Βήμα βήμα όλες οι κινήσεις από το πρώτο κλικ μέχρι την εκτύπωση του αναγκαίου πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
Ελλάδα 29.04.26

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν παραδέχεται όσα έκανε και επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη σύνταξη που άδικα δεν του έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Εκθεση για το κλίμα 29.04.26

Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη

Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI
«Απειλή κατά ζωής» 29.04.26

Διώκεται από τον Τραμπ για μια φωτογραφία ο πρώην διευθυντής του FBI

Ο πρώην διευθυντής του FBI διώκεται για μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν και θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κόσοβο: Διαλύεται η Βουλή – Διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών εντός 45 ημερών
Νέες εκλογές 29.04.26

Διαλύθηκε η Βουλή στο Κόσοβο

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές εντός 45 ημερών, καθώς διαλύθηκε η Βουλή έπειτα από την αδυναμία της να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, δηλώνει ο Σάαρ
Γκίντεον Σάαρ 29.04.26

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο»

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο», αναφέρει ο Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεών του στο λιβανέζικο έδαφος στοχεύει στην προστασία των Ισραηλινών.

Σύνταξη
Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Εμφύλιος 29.04.26

Κυρώσεις του ΟΗΕ για τον πόλεμο στο Σουδάν

Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

Σφοδρή (αντ)επίθεση Τραμπ στον Μερτς

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
