Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Δεκάδες χώρες ζητούν το άνοιγμα του Ορμούζ
Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in
Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Προέδρου των ΗΠΑ εξετάζει το ιρανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αναβάλλοντας παράλληλα τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Αμερικανός αξιωματούχος πάντως δήλωσε τα ξημερώματα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση.
Από την άλλη πλευρά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε χθες Δευτέρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών.
Δεκάδες χώρες έχουν ζητήσει την «επείγουσα και ανεμπόδιστη επαναλειτουργία» των Στενών του Ορμούζ, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να προειδοποιεί ότι η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη θαλάσσια οδό κινδυνεύει να προκαλέσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση.
Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο μετά την «εκεχειρία» της 17ης Απριλίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους.
