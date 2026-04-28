Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι έλαβε μήνυμα από τον Ιρανό ανώτατο ηγέτη
Κόσμος 28 Απριλίου 2026, 07:40

Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι έλαβε μήνυμα από τον Ιρανό ανώτατο ηγέτη

«Παρακαλώ μεταφέρετε στον Ανώτατο Ηγέτη την εκτίμησή μου για το μήνυμά του και τις καλύτερες ευχές μου για την καλή του υγεία και ευημερία», δήλωσε ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλυψε ότι έλαβε την περασμένη εβδομάδα μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν,  Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Παρακαλώ μεταφέρετε στον Ανώτατο Ηγέτη την εκτίμησή μου για το μήνυμά του και τις καλύτερες ευχές μου για την καλή του υγεία και ευημερία», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Τα ερωτήματα πάντως γύρω από την κατάσταση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενε παραμένουν καθώς δεν έχει εμφανιστεί εδώ και εβδομάδες εβδομάδες.

Ο Χαμενεΐ φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των  επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή στον πατέρα του και κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές του Ιράν, έχοντας υποστεί κάταγμα στο πόδι, μώλωπες στο αριστερό μάτι και ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο.

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
Εχει ξεκινήσει 28.04.26

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Δεκάδες χώρες ζητούν το άνοιγμα του Ορμούζ
Ρευστό σκηνικό 28.04.26 Upd: 07:42

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Δεκάδες χώρες ζητούν το άνοιγμα του Ορμούζ

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Επιθέσεις 28.04.26

Ο Τραμπ (ξανα)πήρε το όπλο του

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ινδονησία 28.04.26

Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
Ιράν 28.04.26

Σταθερότητα στον Κόλπο μόνο με «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
«Κλεμμένα σιτηρά» 28.04.26

Διπλωματικό επεισόδιο Ουκρανίας - Ισραήλ

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Σύνταξη
Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 29 νεκροί 28.04.26

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το λουτρό αίματος στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Κόσμος 28.04.26

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Κόσμος 27.04.26

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Κόσμος 27.04.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

Σύνταξη
O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
Σκάνδαλο στο σκάνδαλο 27.04.26

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
Ελλάδα 28.04.26

Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Οταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύχτιες έρευνες, βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Σύνταξη
Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Αντίσταση 28.04.26

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Σύνταξη
Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας
Υγεία 28.04.26

Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας

Εκτός από την απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία

Μάρθα Καϊτανίδη
Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» του Αρείου Πάγου και η προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυπριακό: Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν, δηλώνει ο Ερχιουρμάν
Τουφάν Ερχιουρμάν 28.04.26

Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν για το Κυπριακό

«Δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα προκύψει ένα σχέδιο όπως το Σχέδιο Ανάν», τόνισε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, κρίνοντας ως σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιβάτιδα γέννησε εν πτήσει υγιέστατο κοριτσάκι 2,5 κιλών
ΗΠΑ 28.04.26

Γεννητούρια εν πτήσει

Υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών γεννήθηκε στη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ, μισή ώρα προτού το αεροσκάφος φτάσει στον προορισμό του.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

