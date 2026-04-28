Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι έλαβε μήνυμα από τον Ιρανό ανώτατο ηγέτη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλυψε ότι έλαβε την περασμένη εβδομάδα μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Παρακαλώ μεταφέρετε στον Ανώτατο Ηγέτη την εκτίμησή μου για το μήνυμά του και τις καλύτερες ευχές μου για την καλή του υγεία και ευημερία», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Τα ερωτήματα πάντως γύρω από την κατάσταση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενε παραμένουν καθώς δεν έχει εμφανιστεί εδώ και εβδομάδες εβδομάδες.

Ο Χαμενεΐ φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή στον πατέρα του και κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές του Ιράν, έχοντας υποστεί κάταγμα στο πόδι, μώλωπες στο αριστερό μάτι και ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο.