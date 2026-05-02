Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
Stories 02 Μαΐου 2026, 21:10

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Για 400 και πλέον χρόνια, η Δύση της επεφύλασσε υστεροφημία όμοια με εκείνης του Βλαντ Γ΄ Τέπες, του γνωστού «Κόμη Δράκουλα»: αδιανόητα βίαιη, αιμοδιψής και δολοφόνος 600 κοριτσιών. Νέα έρευνα όμως αποκαλύπτει πραγματικότητες που αποκαθιστούν την κόμισσα της Ουγγαρίας Ελισάβετ Μπάτορι, την επονομαζόμενη «Αιματοβαμμένη Κυρία του Καχτίτσε» και διαβόητη κατά συρροή δολοφόνο.

Οι κατηγορίες που διαμόρφωσαν τη δυτική αφήγηση για την Μπάτορι -ένας πανίσχυρος Οίκος της Κεντρικής Ευρώπης- επικεντρώνονται ότι σκότωσε εκατοντάδες κορίτσια χωρικών από τις περιοχές που έλεγχε η οικογένειά της, ώστε να στραγγίζει το αίμα τους και να λούζεται σε αυτό για να διατηρεί τη νεότητά της.

Οι έρευνες εναντίον της ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 1610, επικαλούμενες «αξιόπιστες και σοβαρές κατηγορίες» ότι είχε «δολοφονήσει με σκληρότητα άγνωστο πόσο μεγάλο αριθμό κοριτσιών και παρθένων και άλλων γυναικών».

Τον Αύγουστο, η ίδια παρουσιάστηκε στο δικαστήριο με μία από τις κυρίες επί των τιμών της, της οποίας η κόρη είχε πεθάνει υπό τη φροντίδα της. Η λαίδη Έλεν κατέθεσε εναντίον των φημών ότι η Μπάτορι είχε ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου την κόρη της, «πλήρως και δημόσια» απαλλάσσοντας την κόμισσα. Ωστόσο, οι καταθέσεις εναντίον της από χωρικούς αυξάνονταν.

Τελικά η Μπάτορι συνελήφθη στις 29 Δεκεμβρίου 1610, αλλά δεν ομολόγησε ποτέ και περίμενε με ανυπομονησία τη δίκη της, πεπεισμένη ότι θα αποδείκνυε την αθωότητά της. Όμως διάφορες άσχετες εξελίξεις επιβράδυναν τη διαδικασία, ώσπου πέθανε τον Αύγουστο του 1614 μετά από επιδείνωση της υγείας της.

Τα πραγματικά κίνητρα πίσω από την εξόντωσή της

Ωστόσο, σύμφωνα με νέο βιβλίο της Σέλεϊ Πούχαν, “The Blood Countess”, η Μπάτορι έπεσε θύμα φιλόδοξων αριστοκρατών που εποφθαλμιούσαν την περιουσία της. Η Μπάτορι ήταν «χωρίς την προστασία κάποιου άνδρα συγγενή», κάτι που την καθιστούσε «έναν πολύ ελκυστικό στόχο», σημειώνει η συγγραφέας προσδίδοντας στοιχεία μισογυνισμού στην υπόθεση.

Η Μπάτορι μετά τον θάνατο του συζύγου της το 1604 και στη συνέχεια του αδελφού της το 1605, έλεγχε τουλάχιστον 17 κάστρα και κτήματα (με πρόσβαση μέσω της οικογένειάς της σε ακόμη περισσότερα) και τεράστια έκταση γης. «Η συνολική τους έκταση επισκίαζε ολόκληρα βασίλεια», γράφει η Πούχακ.

Μπορεί οι πόροι της και η ισχύ της να την προστάτεψαν από τις άμεσες τιμωρίες που συνοδεύουν κατηγορίες για μαγεία, αλλά οι συκοφαντικές κατηγορίες εναντίον της μπόρεσαν να διογκωθούν σε τέτοιο βαθμό ακριβώς επειδή δεν είχε ανδρικό προστάτη.

Ο βασικός της αντίπαλος ήταν ο Γκιόργκι Θούρζο, ένας «φιλόδοξος αριστοκράτης νέου πλούτου» που είχε κερδίσει την εύνοια των Αψβούργων και είχε γίνει παλατίνος, «ο ανώτατος Ούγγρος αξιωματούχος στο βασίλειο». Ο Θούρζο ήταν αυτός που ξκίνησε τις έρευνες επικαλούμενος «αξιόπιστες και σοβαρές κατηγορίες».

Παρά την νομική άμυνα της Μπάτορι ο Θούρζο συγκέντρωνε καταθέσεις σε εννέα επαρχίες με δεκάδες χωρικούς που είχαν προηγούμενες διαφορές μαζί της να καταθέτουν εναντίον της κατέθεσαν εναντίον της, πολλοί από τους οποίους είχαν σύγκρουση συμφερόντων.

Ο ίδιος ο Θούρζο παραβίασε νόμους και επέδειξε κακή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της έρευνάς του. Λίγες εβδομάδες πριν τη σύλληψή της ο Θούρζο συναντήθηκε με δύο άλλους ευγενείς που εποφθαλμιούσαν τα εδάφη της—τον γαμπρό της Γκιόργκι Ντρούγκετ και τον Ρεντ Μέγερυ—για να αποφασίσουν «πώς να μοιράσουν καλύτερα την περιουσία της».

600 παρθένες που τις βρήκε;

Η Σέλεϊ αποδομεί το επιχείρημα ότι σκότωσε η Μπάτορι 600 παρθένες επιστρατεύοντας απλή λογική. Η κατηγορία αυτή βασίζεται σε μια υπηρέτριά της ονόματι Σουζάνα. Όμως η Σουζάνα δεν κατέληξε μόνη της σε αυτόν τον αριθμό· «ο γραφέας που κατέγραφε αυτή την αφήγηση τον σημείωσε ως κάτι που ήταν γνωστό μόνο “από φήμες”», γράφει η Πούχακ. Ο αριθμός αυτός σημαίνει ότι η κόμισσα εξόντωσε 4 χωριά με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα της εποχής. Ιστορικά, η εξόντωση χωριών ανήκει κυρίως στις δυνατότητες αυτοκρατορικών στρατών (ή ασθενειών όπως η ευλογιά), όχι γυναικών μέσης ηλικίας.

Επιπλέον, αν και «η σύγχυση των χρόνων του πολέμου θα μπορούσε να προσφέρει κάποια κάλυψη για τέτοια εγκλήματα», μετά την Ειρήνη της Βιέννης το 1606, οι επισκέπτες διοικητές κατέγραφαν κάθε νοικοκυριό και κάθε θάνατο στην περιοχή της Μπάτορι. «Οι δουλοπάροικοι και οι απλοί άνθρωποι, για μια φορά, είχαν κάποιο βαθμό επιλογής», γράφει η Πούχακ. «Το γεγονός ότι επέλεξαν να επιστρέψουν στα χωριά και τις πόλεις της κόμισσας υποδηλώνει έντονα ότι … δεν υπήρχαν ακόμη ευρέως διαδεδομένοι φόβοι πως ήταν δολοφόνος».

Θρησκευτικές διαμάχες

Ένας επιπλένο παράγοντας που διαγκώθηκαν οι κατηγορίες εναντίον της ήταν οι προτεσταντικές διαμάχες της εποχής (έως και το 80%-90% της Ουγγαρίας ήταν προτεσταντικό μέχρι τα μέσα του 1500.), και η Πούχακ εξηγεί πώς οι διαφορές μεταξύ καλβινιστικών και λουθηρανικών πρακτικών ενδέχεται να συνέβαλαν σε παρεξηγήσεις που δαιμονοποίησαν τη Μπάτορι.

Ένα τεκμήριο που υποτίθεται ήταν εις βάρος της είναι όταν το 1602, ο επικεφαλής πάστορας στην αυλή της Μπάτορι στο Σάρβαρ, ο λουθηρανός Στέφαν Μαγκιάρι, έγραψε σε δύο άλλους πάστορες ζητώντας συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει «μια κάποια κακή γυναίκα» και αν θα έπρεπε να της επιτραπεί να λάβει τη Θεία Κοινωνία. Οι επιστολές αποκαλούν τη γυναίκα, η οποία ήταν υπηρέτρια της Μπάτορι, carnifex, που μεταφράζεται κυριολεκτικά από τα λατινικά ως «χασάπης». Θεωρείται η πρώτη αναφορά στη φερόμενη βίαιη φύση της Μπάτορι, κατονομάζοντας αυτή τη γυναίκα ως συνεργό της.

Ωστόσο, η Πούχακ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση κρέατος απαγορευόταν δια ροπάλου κατά τη Σαρακοστή, και ότι ο Μαγκιάρι κατηγορούσε τη Μπάτορι ότι «φιλοξενούσε αιρετικές, καλβινιστικές απόψεις επιτρέποντας σε μία από τις υπηρέτριές της να αγνοεί τη νηστεία της Σαρακοστής», επειδή ενώ «οι Λουθηρανοί διατήρησαν πολλές από τις καθολικές παραδόσεις σχετικά με τη νηστεία, οι πιο ριζοσπαστικοί Καλβινιστές υποστήριζαν την πλήρη απόρριψή τους».

Επίσης η λέξη carnifex μπορεί να αναφέρεται στο επάγγελμα της γυναίκας και όχι στην αμαρτίας της. Η γυναίκα ήταν μια «βοτανολόγος» που φρόντιζε ιατρικά ζητήματα στην αυλή της Μπάτορι και πιθανότατα πραγματοποιούσε θεραπείες που συνήθως αναλάμβαναν άνδρες «κουρείς-χειρουργοί». Η Πούχακ επισημαίνει ότι για πολλούς από εκείνους που χρειάζονταν επώδυνες αλλά αναγκαίες θεραπείες από τα χέρια της, ο χαρακτηρισμός «βασανίστρια» ή «χασάπης» μπορεί να φαινόταν εύστοχος.

Με πληροφορίες από Foreign Policy

World
Γερμανία: Στροφή στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Γερμανία: Στροφή στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου

Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stories
Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα κι ένας έρωτας μέσα στον πόλεμο
Η πρώτη γυναίκα 01.05.26

Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα, η «αδικία» κι ένας έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου

Θεωρούνται έως και σήμερα το κορυφαίο δίδυμο πολεμικών φωτορεπόρτερ. Και τώρα, η ιστορία των Γκέρντα Τάρο και Ρόμπερτ Κάπα έρχεται στη μεγάλη οθόνη με το Becoming Capa

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά
Αρχικά ονομάτων 01.05.26

«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» - Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά

Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Λείπω, εγκαταλείπω 30.04.26

Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Φερούτσο Λαμποργκίνι 30.04.26

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο

Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Σύνταξη
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
Επιχειρηματίες-θαύματα 29.04.26

Oι επόμενοι Μπιλ Γκέιτς είναι αμούστακοι – Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Μετά την ακύρωση του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχισε να εμφανίζεται στα κοινωνικά δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»

Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

Σύνταξη
«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;
Βίντεο 02.05.26

«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;

«Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου για τον για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»
Σκάνδαλο υποκλοπών 02.05.26

Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»

«Ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του», επισημαίνει η Νέα Αριστερά μετά το ρεπορτάζ του in για την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. «Απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης».

Σύνταξη
Premier League: Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ με αυτογκόλ Μαυροπάνου (3-0) – Φρένο η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ, αυτογκόλ ο Μαυροπάνος (3-0) - «Φρένο» η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπρέντφορντ μετά από δύο μήνες, 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, με τον Ντίνο Μαυροπάνου να στέκεται άτυχος καθώς σημείωσε αυτογκολ. «Φρένο» στην Μπράιτον από τη Νιούκαστλ (3-1).

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)

Η ΑΕΛ ήταν κοντά σε σπουδαία νίκη (76' Τούπτα), αλλά ο Πανσερραϊκός με πέναλτι του Καρέλη στο 90'+9' απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία 1-1, χάρη στην οποία οι Σερραίοι παρέμειναν στο +3 από τους βυσσινί

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε
Νέες απειλές 02.05.26

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της ηγεσίας της Κούβας, το Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη». Και πως στέλνει στις ακτές το αεροπλανοφόρο Lincoln, «μόλις τελειώσει με το Ιράν».

Σύνταξη
Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ

Μια δεκαετία συμπληρώθηκε από το ιστορικό γκολ του Εντέν Αζάρ κόντρα στην Τότεναμ, το οποίο «έστειλε» το πρωτάθλημα στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

