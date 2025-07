Δράκουλας στο θρόνο: Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε τη σχέση του με τον αιμοδιψή Βλαντ τον Παλουκωτή

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η συγγένεια του με τον Βλαντ Τσέπες έρχεται ξανά στην επικαιρότητα μετά από την αποκάλυψη του μονάρχη στον ηθοποιό Λουκ Έβανς.

Ο Κάρολος εξομολογήθηκε στον Έβανς ότι είχε απευθείας συγγένεια με τον Βλαντ Γ΄ Τσέπες, γνωστό και ως Βλαντ τον Παλουκωτή ή Δράκουλα, τον αιμοδιψή πολέμαρχο του 15ου αιώνα που ενέπνευσε τον θρυλικό βρικόλακα του Μπραμ Στόκερ.

Η αποκάλυψη ήρθε στο φως μέσα από τα πρόσφατα απομνημονεύματα του Έβανς και φέρνει μια ανατριχιαστική πινελιά στην ήδη πλούσια ιστορία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας γράφει το HELLO.

Ο ηθοποιός Λουκ Έβανς, διάσημος για τον ρόλο του ως Βλαντ Τσέπες στην ταινία Dracula Untold του 2014, αναφέρει στο νέο του απομνημόνευμα, Boy from the Valleys: My Unexpected Journey (Ημερολόγιο ενός Παιδιού από τις Κοιλάδες: Το Απρόσμενο Ταξίδι μου), τη στιγμή που ο τότε Πρίγκιπας Κάρολος, σε ένα γκαλά του Prince’s Trust το 2014, του αποκάλυψε την απρόσμενη συγγένειά τους.

Ο Έβανς, που είχε μόλις ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας, μοιράστηκε την εμπειρία του με τον μονάρχη, ο οποίος ενθουσιάστηκε όταν άκουσε το θέμα.

«Θα σας πω μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Είμαι συγγενής του Βλαντ Τσέπες» είπε ο Κάρολος στον Έβανς λαο στη συνέχεια του εξιστόρησε ολόκληρη την γενεαλογική του γραμμή, πίσω στον 15ο αιώνα, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεσή του με τον διαβόητο ηγεμόνα της Βλαχίας.

Μάλιστα, ο Κάρολος ανέφερε ότι έχει στην ιδιοκτησία του αρκετά ακίνητα στη σημερινή Ρουμανία, την περιοχή όπου κυβέρνησε ο Βλαντ.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κάρολος αναφέρθηκε στη συγγένεια του με τον Τσέπες.

Την ιστορία την είχε εξομολογηθεί ξανά σε τηλεοπτική εκπομπή του 2011, εκφράζοντας παράλληλα το ενδιαφέρον του για τη διατήρηση των δασών στην περιοχή της Τρανσυλβανίας.

Η γενεαλογία επιβεβαιώνει ότι ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ είναι μακρινός απόγονος του Βλαντ του Παλουκωτή, ως 16ος προ-προ-θείος του, μέσω της συζύγου του Βασιλιά Γεωργίου Ε’, Βασίλισσας Μαρίας του Τεκ.

Ο Έβανς περιέγραψε την ιστορία ως «την πιο απίστευτη», με τον Βασιλιά να απαντά: «Ναι, και δεν το ξέρουν πολλοί».

#princecharles #ecosystems ♬ sunet original – Mihail Neamțu @mihailneamtuoficial The King of Great Britain, His Majesty Charles III, owns a 18th century guest house in the village of Viscri. One of the most beautiful of all the saxon villages and their fortified churches, Viscri is also impressive because it’s a “survivor”. In fact, the communist regime wanted to turn the entire village to dust. The former Prince of #Wales gave a speech urging Ceausescu regime against the destruction of its villages. #transylvania

Δεσμοί αίματος

Ο Βλαντ Τσέπες, πρίγκιπας της Βλαχίας τον 15ο αιώνα, έμεινε στην ιστορία για την απίστευτη ωμότητά του προς τους εχθρούς του, με αγαπημένη του μέθοδο εκτέλεσης τον ανασκολοπισμό.

Το 1462, μετά από μια μάχη, λέγεται ότι άφησε ένα πεδίο γεμάτο με χιλιάδες παλουκωμένα θύματα, μια εικόνα που ενέπνευσε τον Μπραμ Στόκερ για τον αθάνατο Κόμη Δράκουλα.

Η συγγένεια του Βασιλιά Καρόλου με τον Βλαντ τον Παλουκωτή ανακαλύφθηκε το 1998, κατά την πρώτη επίσκεψη του τότε Πρίγκιπα Καρόλου στην Τρανσυλβανία.

Σύμφωνα με το γενεαλογικό δέντρο στο βιβλίο The British Chronicles του Ντέιβιντ Χιουζ, ο Κάρολος έχει συγγένεια με τον Βλαντ Τσέπες μέσω της συζύγου του Βασιλιά Γεωργίου Ε΄, Βασίλισσα Μαρία του Τεκ.

Η Βασίλισσα Μαρία ήταν απόγονος της Ουγγαρέζας κόμισσας Κλαούντια Ρέντεϊ, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τρανσυλβανία τον 19ο αιώνα και η γενεαλογική της γραμμή συνδέεται με τον Βλαντ Τσέπες.

Ο Βασιλιάς Κάρολος δεν έκρυψε ποτέ την υπερηφάνειά του για αυτή τη σύνδεση, ούτε την ιδιαίτερη αγάπη του για τη Ρουμανία και ειδικότερα για την περιοχή της Τρανσυλβανίας.

Μέσω του King Charles III Charitable Fund, ο Κάρολος χει αναπτύξει εκτεταμένο φιλανθρωπικό έργο στην περιοχή, επικεντρωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τα γεωργικά συστήματα.

Η βαθιά του δέσμευση έχει οδηγήσει μάλιστα τον δήμαρχο της πόλης Άλμπα Ιούλια να προτείνει την απονομή στον Βασιλιά Καρόλο του τίτλου του Πρίγκιπα της Τρανσυλβανίας, αναγνωρίζοντας τον ως έναν εξέχοντα πρεσβευτή της περιοχής παγκοσμίως.

Σήμερα, ο Βασιλιάς Κάρολος κατέχει αρκετά ακίνητα στην Τρανσυλβανία, σε χωριά όπως το Βίσκρι, η Κοιλάδα του Ζαλάν, το Μαλανκράβ και το Μπρεμπ. Αυτά τα γραφικά χωριά έχουν γίνει πλέον δημοφιλή τουριστικά θέρετρα.

Το Βίσκρι είναι γνωστό για τα παστέλ χρώματα των σπιτιών του και την οχυρωμένη εκκλησία του, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Κοιλάδα του Ζαλάν (Zalánpatak στα Ουγγρικά, Valea Zălanului στα Ρουμανικά) φέρεται να ανήκε σε έναν από τους προγόνους του Καρόλου, τον Μπάλιντ Κάλνοκι του Κέρεσπατακ, και η ιδιοκτησία που κατέχει σήμερα ο Βασιλιάς ήταν κάποτε η κατοικία του «δικαστή» που επέβλεπε ένα εργοστάσιο γυαλιού και το χωριό.

Τα ακίνητα αυτά έχουν μετατραπεί σε παραδοσιακά καταλύματα διακοπών, προσβάσιμα πλέον σε τουρίστες που επιθυμούν να βιώσουν την αυθεντική γοητεία της Τρανσυλβανίας.