Λουκ Έβανς: Ξέσπασε σε κλάματα ενώ αφηγούταν τη στιγμή που είπε στη μητέρα του πως είναι ομοφυλόφιλος

Ο Λουκ Έβανς ξέσπασε σε δάκρυα καθώς θυμήθηκε την απίστευτα συγκινητική στιγμή που είπε στους αυστηρούς γονείς του, μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι είναι ομοφυλόφιλος. Ο 45χρονος Ουαλός ηθοποιός και τραγουδιστής, ο οποίος είναι σε σχέση με το αγόρι του Φραν Τόμας, γνώριζε τη σεξουαλικότητά του από πολύ μικρή ηλικία, αλλά φοβόταν πολύ να το αποκαλύψει στους γονείς του σε περίπτωση που τον «απαρνιόντουσαν» λόγω της θρησκείας τους.

Μιλώντας στο podcast Gay Star News, ο Λουκ Έβανς περιέγραψε το τραύμα που υπέστη αφού υπέφερε για χρόνια στη σιωπή καθώς δεν μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, ενώ παραδέχτηκε επίσης ότι υπέφερε από μια «εξαιρετικά οδυνηρή» παιδική ηλικία, καθώς δέχτηκε εκφοβισμό στο σχολείο επειδή ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά και ομοφυλόφιλος.

View this post on Instagram A post shared by Gay Star News (@gaystarnews)

Τι είπε στην εκομπή ο Λουκ Έβανς

Είπε: «Όταν γεννήθηκα το 1979, γεννήθηκα από πολύ νέους γονείς. Ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά και η ζωή τους ήταν όλη γύρω από αυτό. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι αν επρόκειτο να έχω μια ευτυχισμένη ζωή έπρεπε να φύγω και ήξερα ότι θα έπρεπε να χάσω ανθρώπους και να ξεκινήσω από την αρχή», πρόσθεσε.

Αναπολώντας τη στιγμή που το αποκάλυψε στη μητέρα του, ο Λουκ Έβανς κυριεύτηκε από συγκίνηση καθώς διάβαζε ένα κεφάλαιο των απομνημονευμάτων του, «Boy From The Valleys: My Unexpected Journey».

«Ένα μέρος του εαυτού μου εξακολουθούσε να φοβάται ότι η μητέρα μου μπορεί να μου γυρίσει την πλάτη, αλλά κατά τη διάρκεια εκείνης της συζήτησης άρχισα να πιστεύω ότι δεν θα το έκανε»

Διάβασε: «Αφού περιπλανηθήκαμε για πάνω από μία ώρα, καταλήξαμε τελικά στο κάτω μέρος του δρόμου μας. Είχα την οδυνηρή επίγνωση ότι για τη μητέρα μου αυτό που μόλις της είπα ήταν ουσιαστικά σαν να κρατούσα το σημείωμα αυτοκτονίας μου».

«Ήξερα ότι δεν ήταν αναστατωμένη με το γεγονός ότι μου άρεσαν οι άντρες, αλλά επειδή το ότι ήμουν γκέι σήμαινε ότι ενώ εκείνη και ο μπαμπάς θα ζούσαν στον επίγειο παράδεισο, θα έχαναν εμένα. Είναι κάτι που οι γονείς μου σκέφτονται ακόμα και σήμερα. Η μαμά προσπάθησε να αναφερθεί στη θρησκεία κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Ως μάρτυρας του Ιεχωβά ήταν καθήκον της να προστατεύει το ποίμνιο και ως ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας, ήμουν για εκείνη το χειρότερο παράδειγμα της ανθρωπότητας», σχολίασε σχετικά ο Λουκ Έβανς.

«Είχα οδυνηρή επίγνωση ότι για τη μητέρα μου αυτό που μόλις της είπα ήταν ουσιαστικά σαν να κρατούσα το σημείωμα αυτοκτονίας μου»

«Ένα μέρος του εαυτού μου εξακολουθούσε να φοβάται ότι η μητέρα μου μπορεί να μου γυρίσει την πλάτη, αλλά κατά τη διάρκεια εκείνης της συζήτησης άρχισα να πιστεύω ότι δεν θα το έκανε».

Αρχίζοντας να δακρύζει, ο Λουκ Έβανς συνέχισε: «Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι, η μαμά με πήρε στην αγκαλιά της και ένιωσα τόσο…».

Δυσκολευόμενος να βγάλει τα λόγια του, είπε: «Συγγνώμη».

Συνεχίζοντας την ανάγνωση του βιβλίου, είπε: «Ένιωσα τόση αγάπη και αποδοχή σε εκείνη την αγκαλιά και άρχισα να κλαίω.

«Ξαπλωμένος στο κρεβάτι εκείνο το βράδυ, το συντριπτικό μου συναίσθημα ήταν αυτό της ανακούφισης. Επιτέλους ένας από τους δύο ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο γνώριζε τον πραγματικό μου εαυτό. Η Μαμ τώρα καταλάβαινε το τραύμα που είχα υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειαζόταν πλέον να κρύβομαι για το ποια πραγματικά ήμουν».

*Πηγή: Daily Mail| Φωτογραφία εξωφύλλου: Numéro Homme Switzerland