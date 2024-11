Khalid: Δεν ντρέπομαι για τη σεξουαλικότητά μου, απλά δε σας αφορά

Ο Khalid αποκάλυψε στα social media πως είναι ομοφυλόφιλος. Ο τραγουδιστής δημοσιοποίησε τη σεξουαλικότητά του μετά από ένα σχόλιο σε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ.

Singer Khalid comes out as gay after being outed online: ‘I am not ashamed of my sexuality’ https://t.co/5U8QiZeWcZ pic.twitter.com/o7OpMLnnvx

— Page Six (@PageSix) November 23, 2024