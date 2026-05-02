Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο

Η Μπαρτσελόνα πανηγυρίζει το «διπλό» στην Παμπλόνα, καθώς επικράτησε με σκορ 2-1 της Οσασούνα, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της La Liga.

Πλέον, οι Καταλανοί βρίσκονται στο +14 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης (88-74) και την επόμενη αγωνιστική ετοιμάζονται για φιέστα στο Clasico του «Camp Nou», καθώς με έναν βαθμό θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά την κατάκτηση του 29ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους. Αν όμως η «Βασίλισσα» δεν νικήσει την Κυριακή (3/5) Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη τότε η Μπαρτσελόνα θα στεφθεί πρωταθλήτρια από αυτή την αγωνιστική.

Οσον αφορά την εξέλιξτη ου ματς, στο 69’ ο Γκαρσία απέκρουσε το σουτ του Ρουμπέν Γκαρσία και στο 81’ ο Ράσφορντ σέντραρε από δεξιά και ο Λεβαντόφσκι με κεφαλιά έκανε το 0-1.

Μάλιστα στο 86’ ο Φεράν πάτησε περιοχή από αριστερά, μετά από ασίστ του Φερμίν και πλάσαρε τον Ερέρα, για το 2-0 ενώ στο 88’ ο Μπρετόνες σέντραρε από αριστερά και ο Ραούλ Γκαρσία έκανε το τελικό 1-2 με κεφαλιά, χωρίς να αλλάξει κάτι στη συνέχεια.

Οσασούνα (Λίσι): Ερέρα, Γκαλάν, Μπογιόμο, Κατένα, Ροσιέ, Τόρο, Μονκαγιόλα, Μόρο, Γκόμες (Ορόθ 70′), Γκαρσία, Μπούντιμιρ (Γκαρσία 70′)

Μπαρτσελόνα (Φλικ): Γκαρσία, Κανσέλο, Μαρτίν, Κουμπαρσί, Γκαρθία (Αραούχο 82′), Γκάβι (Ντε Γιονγκ 62′), Πέδρι, Μπάρτζι (Ράσφορντ 62′), Όλμο (Τόρες 62′), Φερμίν Λόπεθ, Λεβαντόφσκι

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή (01/05)

Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1

(43′ Κόστα)

Σάββατο (02/05)

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1

(38′, 68′ Μικαουτάτζε, 62′ Μολέιρο, 87′ Μπιουκάναν, 90’+ Πέπε – 51′ Εσπί)

Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2

(74′ Λουκέ – 82′ Κούμπο)

Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4

(8′ Μπλάνκο, 68′ Τενάλια – 46′ Ναβάρο, 74′ Σανκέτ, 83′, 87′ Νίκο Γουίλιαμς)

Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2

(89′ Ραούλ Γκαρσία – 81′ Λεβαντόφσκι, 86′ Φεράν Τόρες)

Κυριακή (03/05)

Θέλτα-Έλτσε (15:00)

Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο (17:15)

Μπέτις-Οβιέδο (19:30)

Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα (04/05)

Σεβίλλη-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (08/05)

Λεβάντε-Οσασούνα (22:00)

Σάββατο (09/05)

Έλτσε-Αλαβές (15:00)

Σεβίλλη-Εσπανιόλ (17:15)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπέτις (22:00)

Κυριακή (10/05)

Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ (15:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια (17:15)

Οβιέδο-Χετάφε (19:30)

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα (11/05)

Ράγιο Βαγεκάνο-Τζιρόνα (22:00)