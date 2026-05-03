Γιορτή σήμερα 3 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 3 Μαΐου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Η ημέρα συνδέεται με την Κυριακή του Παραλύτου, μία από τις σημαντικές Κυριακές της περιόδου μετά το Πάσχα, ενώ τιμώνται επίσης η Αγία Μαύρα μάρτυρας και ο Άγιος Ροδοπιανός.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 3 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Μαύρος – Μαύρα, Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα

Ροδόπη, Ροδώπη

Βηθεσδά

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

Την Κυριακή του Παραλύτου

Την Αγία Μαύρα μάρτυρα

Τον Άγιο Ροδοπιανό

Η Κυριακή του Παραλύτου αναφέρεται στο θαύμα του Χριστού με τη θεραπεία του παραλύτου στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά, ένα γεγονός με έντονο συμβολισμό για την πίστη και τη θεραπεία της ψυχής και του σώματος.

