Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»

Η Λίζα Κούντροου, 62 ετών, θα παραμείνει για πάντα η Φοίβη, αλλά τώρα, για πολλούς, είναι επίσης η Βάλερι Τσέρις, η πρωταγωνίστρια της σειράς «The Comeback» (Η Επιστροφή, HBO Max), μια σειρά που δημιούργησε η ίδια και στην οποία πρωταγωνιστεί, η οποία ζωντανεύει την ιστορία μιας ώριμης ηθοποιού που επιχειρεί να επιστρέψει στον κόσμο του θεάματος, προσποιούμενη θάρρος παρά τις κάθε είδους ταπεινώσεις.

Η πρώτη σεζόν της σειράς το 2005 δεν ήταν μεγάλη επιτυχία, ωστόσο η ελαφρώς αξιολύπητη αλλά και γοητευτική πρώην σταρ, που προσπαθεί να αναβιώσει την καριέρα της με ένα ριάλιτι σόου, κέρδισε το απαιτητικό κοινό.

«Γυναίκα ορισμένης ηλικίας»

Στην πραγματική ζωή, η σειρά ακυρώθηκε, για να επιστρέψει όμως 10 χρόνια αργότερα με μια δεύτερη σεζόν, στην οποία μια τραγικοκωμική ματιά στο τι σημαίνει ο κόσμος του θεάματος για μια «γυναίκα μιας ορισμένης ηλικίας» προσέφερε υπέροχες κωμικές στιγμές.

Μια δεκαετία αργότερα, η Βάλερι επιστρέφει για τρίτη και τελευταία φορά. Αυτή τη φορά, αναλαμβάνει ένα τηλεοπτικό πρότζεκτ του οποίου το σενάριο γράφτηκε από τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω απεργίας των σεναριογράφων.

«Παλιά, μόνο ορισμένοι το καταλάβαιναν και το λάτρευαν. Τώρα έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων με τους οποίους μιλάω καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται» λέει η Λίζα Κούντροου στην EL PAÍS με το χαρακτηριστικό και αμηχανικό γέλιο της, μέσω βιντεοκλήσης από το σαλόνι του σπιτιού της στο Λος Άντζελες.

Ερώτηση: Τι πιστεύετε ότι οδήγησε σε αυτή την αλλαγή;

Απάντηση: Κατά την πρώτη μας σεζόν το 2005, δεν υπήρχαν και πολλά ριάλιτι σόου, δεν υπήρχε τίποτα σαν το «Housewives», οπότε δεν υπήρχε ένα τόσο κοινό σημείο αναφοράς. Σήμερα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθένας παρουσιάζει συνεχώς το δικό του ριάλιτι σόου.

Επιπλέον, πριν από 10 χρόνια το ευρύ κοινό δεν γνώριζε πόσο άσχημα συμπεριφέρονταν στους ανθρώπους, πόσο καταχρηστικοί μπορούσαν να γίνουν ορισμένοι από τους ανθρώπους που κατείχαν εξουσία. Όταν δημιουργήσαμε αυτή τη σειρά, δεν υπερβάλλαμε, αλλά μάλλον ενημερώναμε.

Ο κόσμος δυσκολεύτηκε να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν σε εκείνη τη γυναίκα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε ηθοποιός που έχει γνωρίσει κάποια επιτυχία έχει αναγκαστεί να το ανεχτεί, να το ξεπεράσει και να το αντιμετωπίσει.

Όταν ξεκίνησα, συνειδητοποίησα ότι ο Τύπος μερικές φορές παρερμηνεύει σκόπιμα τα πράγματα, είναι παραπληροφορημένος ή απλώς επινoεί πράγματα, και αυτό με έκανε να ανησυχώ πολύ για το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι

Ερ.: Πιστεύετε ότι κινήματα όπως το «Time’s Up», αλλά και οι νεότερες αντιλήψεις για τον φεμινισμό, έχουν κάποια σχέση με αυτό;

Απ.: Ναι, σίγουρα. Από την άλλη πλευρά, πιστεύω επίσης ότι η σειρά είναι ένα τεστ Ρόρσαχ: αυτό που βλέπεις σε αυτήν, αυτό που σε πληγώνει περισσότερο, είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου. Κοιτάς τη Βαλερί και λες: «Αν κάποιος φερόταν τόσο απαίσια σε μένα, ελπίζω να μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου καλύτερα».

Ή «Συνεχίζω κι εγώ να μιλάω όταν θα έπρεπε να σταματήσω, από φόβο για τη σιωπή;» Έχει μια πολύ έντονη πτυχή «me too», αλλά όχι το «me too» του κινήματος #MeToo, περισσότερο ότι «αυτή θα μπορούσε να είμαι εγώ».

The Comeback Season 3 Trailer

Ερ.: Ανησυχείτε ακόμα για το πώς σε βλέπουν οι άλλοι;

Α.: Όταν ξεκίνησα, συνειδητοποίησα ότι ο Τύπος μερικές φορές παρερμηνεύει σκόπιμα τα πράγματα, είναι παραπληροφορημένος ή απλώς επινoεί πράγματα, και αυτό με έκανε να ανησυχώ πολύ για το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι. Τότε κατάλαβα ότι το μόνο που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε την αλήθεια εγώ, οι φίλοι μου και η οικογένειά μου, και ότι πρέπει να γυρίσεις σελίδα.

Ερ.: Και σε φυσικό επίπεδο; Νιώθετε περισσότερο ή λιγότερο ασφαλής;

Α.: Λοιπόν, και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή, τώρα όταν με φωτογραφίζουν για συνεντεύξεις, βλέπω τον εαυτό μου και σκέφτομαι: «Εντάξει, ναι, ουάου, κοίτα αυτό». Από την άλλη πλευρά, ειλικρινά, φοβάμαι πολύ να κάνω κάτι δραστικό [αγγίζει την περιοχή κάτω από το πηγούνι της]. Το φοβάμαι πραγματικά αυτό. Δεν θέλω να φαίνομαι πολύ διαφορετική. Οπότε λέω στον εαυτό μου: «Εντάξει, γέρασα -συγγνώμη που δεν πέθανα».

Ερ.: Παρά την καλή επικοινωνία, υπάρχει κάτι που μετανιώσατε που δεν είπατε στον Μάθιου Πέρι;

Απ.: Όχι, όχι, όχι, νομίζω ότι άφησα τα πράγματα ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα. Ότι τον αγαπούσα. Τον αγαπούσα, και το ήξερε. Και αν δεν το ήξερε τότε, το ξέρει τώρα, γιατί τώρα ξέρει τα πάντα.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons