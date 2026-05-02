Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»
Fizz 02 Μαΐου 2026, 17:30

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»

Η Λίζα Κούντροου κατάφερε σιγά-σιγά αλλά σταθερά να βγει από τη σκιά της Φοίβη Μπουφέ, χάρη στη Βαλερί Τσέρις, έναν χαρακτήρα που δημιούργησε η ίδια και που αμφισβητεί τη μισογυνία του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Η Λίζα Κούντροου, 62 ετών, θα παραμείνει για πάντα η Φοίβη, αλλά τώρα, για πολλούς, είναι επίσης η Βάλερι Τσέρις, η πρωταγωνίστρια της σειράς «The Comeback» (Η Επιστροφή, HBO Max), μια σειρά που δημιούργησε η ίδια και στην οποία πρωταγωνιστεί, η οποία ζωντανεύει την ιστορία μιας ώριμης ηθοποιού που επιχειρεί να επιστρέψει στον κόσμο του θεάματος, προσποιούμενη θάρρος παρά τις κάθε είδους ταπεινώσεις.

Η πρώτη σεζόν της σειράς το 2005 δεν ήταν μεγάλη επιτυχία, ωστόσο η ελαφρώς αξιολύπητη αλλά και γοητευτική πρώην σταρ, που προσπαθεί να αναβιώσει την καριέρα της με ένα ριάλιτι σόου, κέρδισε το απαιτητικό κοινό.

Η Λίζα Κούντροου που πρωταγωνιστούσε στην ταινία «Looney Tunes Back in Action», ποζάρει μαζί με τον Μπαγκς Μπάνι κατά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Grauman’s Chinese Theatre στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Η ταινία βγήκε στις αίθουσε στις 14 Νοεμβρίου 2003. EPA/ARMANDO ARORIZO

«Γυναίκα ορισμένης ηλικίας»

Στην πραγματική ζωή, η σειρά ακυρώθηκε, για να επιστρέψει όμως 10 χρόνια αργότερα με μια δεύτερη σεζόν, στην οποία μια τραγικοκωμική ματιά στο τι σημαίνει ο κόσμος του θεάματος για μια «γυναίκα μιας ορισμένης ηλικίας» προσέφερε υπέροχες κωμικές στιγμές.

Μια δεκαετία αργότερα, η Βάλερι επιστρέφει για τρίτη και τελευταία φορά. Αυτή τη φορά, αναλαμβάνει ένα τηλεοπτικό πρότζεκτ του οποίου το σενάριο γράφτηκε από τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω απεργίας των σεναριογράφων.

«Παλιά, μόνο ορισμένοι το καταλάβαιναν και το λάτρευαν. Τώρα έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων με τους οποίους μιλάω καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται» λέει η Λίζα Κούντροου στην EL PAÍS με το χαρακτηριστικό και αμηχανικό γέλιο της, μέσω βιντεοκλήσης από το σαλόνι του σπιτιού της στο Λος Άντζελες.

Ερώτηση: Τι πιστεύετε ότι οδήγησε σε αυτή την αλλαγή;

Απάντηση: Κατά την πρώτη μας σεζόν το 2005, δεν υπήρχαν και πολλά ριάλιτι σόου, δεν υπήρχε τίποτα σαν το «Housewives», οπότε δεν υπήρχε ένα τόσο κοινό σημείο αναφοράς. Σήμερα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθένας παρουσιάζει συνεχώς το δικό του ριάλιτι σόου.

Επιπλέον, πριν από 10 χρόνια το ευρύ κοινό δεν γνώριζε πόσο άσχημα συμπεριφέρονταν στους ανθρώπους, πόσο καταχρηστικοί μπορούσαν να γίνουν ορισμένοι από τους ανθρώπους που κατείχαν εξουσία. Όταν δημιουργήσαμε αυτή τη σειρά, δεν υπερβάλλαμε, αλλά μάλλον ενημερώναμε.

Ο κόσμος δυσκολεύτηκε να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν σε εκείνη τη γυναίκα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε ηθοποιός που έχει γνωρίσει κάποια επιτυχία έχει αναγκαστεί να το ανεχτεί, να το ξεπεράσει και να το αντιμετωπίσει.

Όταν ξεκίνησα, συνειδητοποίησα ότι ο Τύπος μερικές φορές παρερμηνεύει σκόπιμα τα πράγματα, είναι παραπληροφορημένος ή απλώς επινoεί πράγματα, και αυτό με έκανε να ανησυχώ πολύ για το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι

Ερ.: Πιστεύετε ότι κινήματα όπως το «Time’s Up», αλλά και οι νεότερες αντιλήψεις για τον φεμινισμό, έχουν κάποια σχέση με αυτό;

Απ.: Ναι, σίγουρα. Από την άλλη πλευρά, πιστεύω επίσης ότι η σειρά είναι ένα τεστ Ρόρσαχ: αυτό που βλέπεις σε αυτήν, αυτό που σε πληγώνει περισσότερο, είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου. Κοιτάς τη Βαλερί και λες: «Αν κάποιος φερόταν τόσο απαίσια σε μένα, ελπίζω να μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου καλύτερα».

Ή «Συνεχίζω κι εγώ να μιλάω όταν θα έπρεπε να σταματήσω, από φόβο για τη σιωπή;» Έχει μια πολύ έντονη πτυχή «me too», αλλά όχι το «me too» του κινήματος #MeToo, περισσότερο ότι «αυτή θα μπορούσε να είμαι εγώ».

Ερ.: Ανησυχείτε ακόμα για το πώς σε βλέπουν οι άλλοι;

Α.: Όταν ξεκίνησα, συνειδητοποίησα ότι ο Τύπος μερικές φορές παρερμηνεύει σκόπιμα τα πράγματα, είναι παραπληροφορημένος ή απλώς επινoεί πράγματα, και αυτό με έκανε να ανησυχώ πολύ για το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι. Τότε κατάλαβα ότι το μόνο που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε την αλήθεια εγώ, οι φίλοι μου και η οικογένειά μου, και ότι πρέπει να γυρίσεις σελίδα.

Ερ.: Και σε φυσικό επίπεδο; Νιώθετε περισσότερο ή λιγότερο ασφαλής;

Α.: Λοιπόν, και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή, τώρα όταν με φωτογραφίζουν για συνεντεύξεις, βλέπω τον εαυτό μου και σκέφτομαι: «Εντάξει, ναι, ουάου, κοίτα αυτό». Από την άλλη πλευρά, ειλικρινά, φοβάμαι πολύ να κάνω κάτι δραστικό [αγγίζει την περιοχή κάτω από το πηγούνι της]. Το φοβάμαι πραγματικά αυτό. Δεν θέλω να φαίνομαι πολύ διαφορετική. Οπότε λέω στον εαυτό μου: «Εντάξει, γέρασα -συγγνώμη που δεν πέθανα».

Ερ.: Παρά την καλή επικοινωνία, υπάρχει κάτι που μετανιώσατε που δεν είπατε στον Μάθιου Πέρι;

Απ.: Όχι, όχι, όχι, νομίζω ότι άφησα τα πράγματα ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα. Ότι τον αγαπούσα. Τον αγαπούσα, και το ήξερε. Και αν δεν το ήξερε τότε, το ξέρει τώρα, γιατί τώρα ξέρει τα πάντα.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons 

Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
Νίκος Ζώτος 01.05.26

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του

«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Σύνταξη
Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος
«Αρχεία Τραμπ-Έπσταϊν»; 01.05.26

Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
«Γεια σε όλους!» 01.05.26

Είναι ο χειρότερος - Η Μέριλ Στριπ αποκαλύπτει ένα αστείο «μυστικό» για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ

Μια δεκαετία συμπληρώθηκε από το ιστορικό γκολ του Εντέν Αζάρ κόντρα στην Τότεναμ, το οποίο «έστειλε» το πρωτάθλημα στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι

Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους, τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο νησί χειροτερεύει.

Σύνταξη
«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»
Μπάσκετ 02.05.26

«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»

Με αφορμή τον αποκλεισμό των Ντένβερ Νάγκετς από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ ο Πολ Πιρς άφησε αιχμές για το αν ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στον κόσμο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 02.05.26

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν

Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Σύνταξη
Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 02.05.26

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

Σύνταξη
LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Σάντερλαντ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Διεθνής έκκληση αποφυλάκισης 02.05.26

Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί φέρεται ότι υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου η κατάστασή της κρίνεται «ασταθής».

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον

LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπράιτον για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
Τι λέει στο in 02.05.26

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι

«Είναι άδικο να φεύγουν παιδιά έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια». O πατέρας του 14χρονου από την Κέρκυρα που κατέληξε στη ΜΕΘ μετά από ατύχημα με πατίνι, στέλνει μέσω του in κουράγιο στους γονείς του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας
Woman 02.05.26

Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας

Τα αρχεία Έπσταϊν έφεραν στο φως τις σχέσεις της Αριάν ντε Ρόθτσιλντ με τον καταδικασμένο χρηματιστή, την πληρωμή των 25 εκατ. δολαρίων και την κρίση εμπιστοσύνης γύρω από την τράπεζά της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος
Υποκλοπές 02.05.26

Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος

«Η συγκάλυψη φέρει και το δικό του όνομα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο», τόνισε για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο συνήγορος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής
Ελλάδα 02.05.26

Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής

Στο επίμαχο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος οδηγός φαίνεται να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ παράλληλα, καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας για την παρουσία άλλων οχημάτων στον δρόμο.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης
Υποκλοπές 02.05.26

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης

«Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος, να γίνεται ελεγκτής», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχετικά με την αποκάλυψη του in για τις διατάξεις παρακολούθησης που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Σύνταξη
