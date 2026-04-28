Δεν ήταν μια απλή σειρά, αλλά ένα σόου-φαινόμενο που παρακολούθησαν (και ταυτίστηκαν) εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Και μπορεί να έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στα Φιλαράκια, ωστόσο οι περισσότεροι από εμάς συνεχίζουμε να τα βλέπουμε ξανά και ξανά φανατικά.

Την ίδια ώρα, στο πέρασμα των χρόνων, εκτός από τα επεισόδια έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο εκατοντάδες bloopers, αλλά και αστείες στιγμές πίσω από τις κάμερες – βίντεο που βγάζουν προς τα έξω την εικόνα μιας χαρούμενης παρέας που περνούσε καλά.

Ωστόσο, μάλλον τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Η Λίζα Κούντροου, γνωστή σε όλους μας ως Φοίβη στα Φιλαράκια, είχε να πει και μερικές σκληρές στιγμές που βίωσε στη σειρά.

Η 62χρονη ηθοποιός μίλησε στους Times of London και μόνο καλά λόγια δεν είχε να πει για τους σεναριογράφους της σειράς – που κυρίως ήταν άνδρες.

«Ζήσαμε σκληρές στιγμές πίσω από τις κάμερες. Μην ξεχνάτε ότι ήταν ένα σόου που γυριζόταν μπροστά σε 400 άτομα κοινό κι αν μπέρδευες κάποια από τις ατάκες σου ή δεν την απέδιδες όπως θα ήθελε ο σεναριογράφος που την είχε γράψει, άκουγες άσχημα σχόλια. ‘Αυτή η σκύλα δεν ξέρει να διαβάζει. Γάμησε την ατάκα μου’ ήταν από αυτά που άκουγες» είπε η Λίζα Κούντροου.

Και δεν σταμάτησε εκεί. «Οι περισσότεροι σεναριογράφοι ήταν άνδρες που έμεναν αργά στο δωμάτιο και συζητούσαν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για την Τζένιφερ Άνιστον και την Κόρτνεϊ Κοξ» συμπλήρωσε.

Lisa Kudrow says the "Friends" writers were "mostly men" who reprimanded the cast for forgetting lines and stayed "up late discussing their sexual fantasies" about her female co-stars

Πάντως, όπως τόνισε, μετά από κάποια φάση σταμάτησε να τους δίνει σημασία. «Η αντίδρασή μου μετά από κάποιο σημείο ήταν ‘πείτε ότι θέλετε για μένα πίσω από την πλάτη μου, δεν έχει καμία σημασία’».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η σεναριογραφική ομάδα στα Φιλαράκια δέχεται κριτική. Πριν από μερικά χρόνια, η Αμάνι Λιλ που εργάστηκε ως βοηθός σεναριογραφου στην 6η σεζόν της σειράς, μήνυσε την Warner Bros. Television για τα σεξουαλικά και ρατσιστικά σχόλια των σεναριογράφων.

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αποφάνθηκε κατά του Λιλ θεωρώντας ότι η χυδαία συμπεριφορά ήταν απαραίτητο κομμάτι του εργασιακού περιβάλλοντος.