Το ημερολόγιο έγραφε 22 Σεπτεμβρίου 1994 όταν ένα νέο σήριαλ θα έκανε την εμφάνισή του στη μικρή οθόνη και θα έγραφε ιστορία. Τα Φιλαράκια, μπορεί να μην ανήκουν στις σειρές που άλλαξαν το τηλεοπτικό τοπίο, αλλά είναι ένα σόου που όχι απλά κατάφερε να επιβιώσει στον χρόνο, αλλά ακόμα και σήμερα έχει φανατικούς θαυμαστές.

Μπορεί να έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που η παρέα των έξι έλεγε «αντίο» στους θεατές, μετά από δέκα χρόνια και 236 επεισόδια, ωστόσο μέχρι και σήμερα τα Φιλαράκια κάνουν «νούμερα» στη μικρή οθόνη – και καλύτερα νούμερα από πάρα πολλές «φρέσκες» σειρές.

Κάτι που επιβεβαίωσε και η Λίζα Κούντροου, η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει πόσα χρήματα κερδίζει μέχρι και σήμερα από τα Φιλαράκια: 20 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο μπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρωταγωνιστών.

Όχι και άσχημα, αν σκεφτεί κανείς πως η 62χρονη ηθοποιός και το υπόλοιπο καστ, ξεκίνησε στη σειρά με μισθό 22.500 δολαρίων για το κάθε επεισόδιο (προτού η αμοιβή τους εκτοξευθεί στο 1 εκατ.).

«Ότι δουλειά κι αν κάνουμε μετά τα Φιλαράκια δεν πρόκειται ποτέ να το ζήσουμε ξανά αυτό» είπε στους Times η Λίζα Κούντροου και συμπλήρωσε:

«Μετά τον θάνατο του Μάθιου είδα ξανά για πρώτη φορά τη σειρά – έως τότε έβλεπα σκηνές για να δω τα λάθη μου. Πιστεύω ότι ήμουν καλή, αλλά η Τζένιφερ και ο Κόρντεϊ ήταν φανταστικές. Ο Ντέιβιντ και ο Ματ με έκαναν να γελάω τόσο πολύ. Και μετά ήταν ο Μάθιου, ο καλύτερος όλων μας».