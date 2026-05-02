Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο στην Primeira Liga μετά το 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο για την 32η αγωνιστική. Δύο… στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν στην Πορτογαλία, οι «Αετοί» κινδυνεύουν να μείνουν κι εκτός Champions League 2026-27!

Η Πόρτο θέλει ένα βαθμό κόντρα στην Αλβέρκα για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Μάλιστα, οι «αετοί» με 76 βαθμούς κινδυνεύουν να χάσουν και τη 2η θέση των προκριματικών του Champions League αφού η 3η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 73 βαθμούς έχει παιχνίδι λιγότερο και αντιμετωπίζει το βράδυ της Δευτέρας (04/05, 22:15) την Γκιμαράες.

Το παράδοξο για την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο, εκτός του ότι προηγήθηκε 2-0 και ισοφαρίστηκε από έναν… αδιάφορο αντίπαλο, ήταν το γεγονός ότι ο πρώτος σκόρερ, Βαγγέλης Παυλίδης, έμεινε σε όλο το ματς στον πάγκο! Γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτηματικά, από τη στιγμή που ο Έλληνας φορ δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού…

«Κλειδί» για την ισοφάριση ήταν η αποβολή του Οταμέντι στο 55′ που άφησε την Μπενφίκα με παίκτη λιγότερο μέχρι το φινάλε.

Η Μπενφίκα προηγήθηκε στο 13′ με το πέναλτι του Σέλντερουπ και βρήκε και δεύτερο τέρμα στο 19′ με τον Ρίος, όμως, στο 55′ έμεινε με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Οταμέντι.

Έτσι, η Φαμαλικάο κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα που είχε με παίκτη περισσότερο, μείωσε στο 67′ με τον Ντε Αμορίμ και ισοφάρισε στο 78′ με τον Αμπουμπακάρ για το τελικό 2-2.