Καλά στην υγεία του είναι ο 5χρονος, ο οποίος ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο του χεριού του. Το παιδί πήρε εξιτήριο χθες το απόγευμα, αφού η χειρουργική επέμβαση συγκόλλησης του δαχτύλου, στέφθηκε από επιτυχία .

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τη Δευτέρα (03/05), αναμένεται να υποβληθεί σε επανεξέταση για να φανεί εάν το δάχτυλό του είναι πλήρως λειτουργικό.

Τι λένε οι γονείς του 5χρονου που ακρωτηριάστηκε

Οι γονείς του παιδιού δεν θέλησαν να κάνουν κάποια επίσημη δήλωση, αλλά αρκέστηκαν να πουν ότι θα περιμένουν λίγο διάστημα για να δουν πώς θα εξελιχθεί η υγεία του μικρού, πριν ασχοληθούν με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά.

«Το παιδί, ευτυχώς, είναι καλά. Περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να διαπιστώσουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια ανατροπή με το χεράκι του και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις συνθήκες του ατυχήματος» σημείωσαν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε την Πέμπτη, μετά τις 11:00 το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου στο νοσοκομείο, με ακρωτηριασμένη την πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Όπως ανέφερε το προσωπικό του νηπιαγωγείου, το τραύμα φέρεται να προήλθε από εγκλεισμό του δακτύλου του παιδιού στην πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου.