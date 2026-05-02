Περιστέρι: Συμπλοκή ανηλίκων με δύο 15χρονους τραυματίες
Περίπου 10 άτομα πιάστηκαν στα χέρια στο Περιστέρι το απόγευμα της Πρωτομαγιάς
Επεισόδιο με συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (01/05) στο Περιστέρι, όταν περίπου δέκα άτομα πιάστηκαν στα χέρια για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Από τη συμπλοκή, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά.
Δύο ελαφρά τραυματίες
Σύμφωνα με την Αστυνομία το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Πρωτομαγιάς, όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε σήμα για διαπληκτισμό μεταξύ νεαρών ατόμων στην οδό Αϊδινίου στο Περιστέρι.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, επρόκειτο για ανήλικους, με τους περισσότερους να είναι περίπου 15 ετών. Στους δύο από αυτούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν στη συμπλοκή, προτάθηκε να πάνε με ασθενοφόρο σε κάποιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά αρνήθηκαν και παραμένει άγνωστο αν τελικά πήγαν με ίδια μέσα ή όχι.
Οι υπόλοιποι νεαροί έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει κάποιους από τους νεαρούς και συνεχίζει να τους αναζητά προκειμένου να διαλευκανθεί το περιστατικό.
