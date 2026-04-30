Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Ανήλικοι μαθητές απείλησαν με σουγιά ανήλικη μέσα σε σχολικό λεωφορείο στην Πάργα για να της αρπάξουν το κινητό της τηλέφωνο.

Συγκεκριμένα οι δύο μαθητές (ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός), ενώ βρίσκονταν μέσα σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, προσέγγισαν ένα ανήλικο κορίτσι και με την απειλή σουγιά απαίτησαν να τους παραδώσει το κινητό της τηλέφωνο.

Η μαθήτρια επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία. Αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές τους, παρέδωσε τη συσκευή της σε μια φίλη της για ασφάλεια και αποβιβάστηκε αμέσως από το όχημα.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr η αντίδραση των αρχών ήταν ακαριαία. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Πάργας ξεκίνησαν την αναζήτηση και κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο δράστες το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε ο σουγιάς, ο οποίος είχε λάμα μήκους 8 εκατοστών.

Κατηγορούμενοι και οι γονείς

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου δεν περιορίζεται μόνο στους δύο ανήλικους, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις περί όπλων.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη μέσα σε σχολικό λεωφορείο, έναν χώρο που υποτίθεται ότι παρέχει ασφάλεια στους μαθητές, εντείνει την ανησυχία. Η ψυχραιμία της μαθήτριας απέτρεψε τα χειρότερα, όμως το ερώτημα παραμένει… Πώς φτάσαμε στο σημείο ανήλικοι να οπλοφορούν και να απειλούν συμμαθητές τους σε ένα μεσημεριανό δρομολόγιο;