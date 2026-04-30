Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.
- Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
- Δεκαπεντάχρονος κατηγορείται ότι χάκαρε το γαλλικό δημόσιο, έκλεψε τα έγγραφα εκατομμυρίων πολιτών
- Ο υπερηχητικός «σκοτεινός αετός» που είναι ικανός να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή
- Μαχαίρωσαν 30χρονο στην κοιλιά στην Ανάβυσσο – Σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του
Ανήλικοι μαθητές απείλησαν με σουγιά ανήλικη μέσα σε σχολικό λεωφορείο στην Πάργα για να της αρπάξουν το κινητό της τηλέφωνο.
Συγκεκριμένα οι δύο μαθητές (ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός), ενώ βρίσκονταν μέσα σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, προσέγγισαν ένα ανήλικο κορίτσι και με την απειλή σουγιά απαίτησαν να τους παραδώσει το κινητό της τηλέφωνο.
Η μαθήτρια επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία. Αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές τους, παρέδωσε τη συσκευή της σε μια φίλη της για ασφάλεια και αποβιβάστηκε αμέσως από το όχημα.
Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr η αντίδραση των αρχών ήταν ακαριαία. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Πάργας ξεκίνησαν την αναζήτηση και κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο δράστες το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε ο σουγιάς, ο οποίος είχε λάμα μήκους 8 εκατοστών.
Κατηγορούμενοι και οι γονείς
Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου δεν περιορίζεται μόνο στους δύο ανήλικους, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις περί όπλων.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.
Το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη μέσα σε σχολικό λεωφορείο, έναν χώρο που υποτίθεται ότι παρέχει ασφάλεια στους μαθητές, εντείνει την ανησυχία. Η ψυχραιμία της μαθήτριας απέτρεψε τα χειρότερα, όμως το ερώτημα παραμένει… Πώς φτάσαμε στο σημείο ανήλικοι να οπλοφορούν και να απειλούν συμμαθητές τους σε ένα μεσημεριανό δρομολόγιο;
- Η εκδήλωση της Νέας Αριστεράς «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο
- Συμπληρώθηκαν 33 χρόνια από την επίθεση με μαχαίρι στην Μόνικα Σέλες (vid)
- Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
- Από ποια ηλικία μπορεί κανείς να οδηγήσει ηλεκτρικό πατίνι; Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
- Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
- Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
- Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ κόντρα στην Μονακό – Η 12άδα για το Game 2
- Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
