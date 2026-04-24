Αίγινα: Συνελήφθη 16χρονη που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές της
Το επεισόδιο σημειώθηκε σε στάση λεωφορείου στην Αίγινα μετά το τέλος του σχολείου - Μαζί με την ανήλικη συνελήφθη και η μητέρα της
Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (24-4-2026) στην Αίγινα 16χρονη μαθήτρια και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Επιπλέον συνελήφθη η μητέρας της και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ενημέρωσαν τον διευθυντή του σχολείου
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία χθες το μεσημέρι (23-4-2026), μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, η 16χρονη ευρισκόμενη σε στάση λεωφορείου με συμμαθητές της, τους απείλησε με σουγιά που είχε στην κατοχή της.
Για το συμβάν ενημερώθηκε ο Διευθυντής του σχολείου τους, στον οποίο η 16χρονη παρέδωσε τον σουγιά και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Αίγινα: Συνελήφθη 16χρονη που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές της
