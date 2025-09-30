Βόλος: Άγνωστος απείλησε με μαχαίρι μαθητές και ζητούσε χρήματα – Αναζητείται από την Αστυνομία
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι έξω από σχολείο στο Βόλο με την απόπειρα ληστείας σε βάρος μαθητών
Στιγμές τρόμου έζησαν μαθητές στον Βόλο, αμέσως μετά το τέλος των μαθημάτων τους, όταν ένας άγνωστος τους πλησίασε με μοτοσικλέτα και, απειλώντας τους με μαχαίρι, απαίτησε χρήματα.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι μαθητές αντέδρασαν άμεσα, φωνάζοντας για βοήθεια. Η φωνή τους κινητοποίησε περαστικούς, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία.
Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη
Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα που επέβαινε σε δίκυκλο μοτοποδήλατο χωρίς πινακίδες, φορούσε λευκό μπλουζάκι, παντελόνι φόρμας και μαύρη ζακέτα με κουκούλα.
Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες ο δράστης δεν έβγαλε μαχαίρι, αλλά απείλησε ότι θα το χρησιμοποιήσει αν οι νεαροί δεν του έδιναν χρήματα. Το επεισόδιο αντιλήφθηκε γονέας, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία δίνοντας περιγραφή του φερόμενου του άγνωστου άνδρα.
Αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.
