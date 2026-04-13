Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκάρουν οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο με τον ξυλοδαρμό ανηλίκων από παρέα νεαρών που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA.

Συγκεκριμένα, παιδιά ηλικίας 16, 17, 18 ετών επιτίθενται με πρωτοφανή αγριότητα στο θύμα σε κεντρική πλατεία νησιού των Κυκλάδων. Οι εικόνες που ακολουθούν στο βίντεο, είναι σκληρές με τους τρεις ανήλικους να επιτίθενται χωρίς έλεος σε έναν συνομήλικό τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο άλλος καταγράφει με το κινητό του τη φρίκη, άλλος παρακολουθεί άπραγος τα όσα συμβαίνουν, άλλος βρίζει.

Χτυπούν ασταμάτητα τον νεαρό με κλωτσιές και του ρίχνουν μπουνιές στο πρόσωπο. Το θύμα προσπαθεί να ξεφύγει. Ωστόσο μετά από μία κλωτσιά που δέχεται στο πρόσωπο, το θύμα πέφτει λιπόθυμο.

Οι νεαροί ακούγονται να φωνάζουν «λιποθύμησε» και στην συνέχεια τον εγκαταλείπουν στο έδαφος και εξαφανίζονται.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο σημείο και κατάφερε να επαναφέρει τον ανήλικο, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Οι εικόνες καταδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο την έξαρση της ανήλικης παραβατικότητας.

Όπως αναφέρεται, αφορμή για τον ξυλοδαρμό φαίνεται να ήταν μία κοπέλα.