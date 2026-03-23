Σοβαρό επεισόδιο βίας ανηλίκων στην Πάτρα – Συνελήφθη 17χρονος
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 17χρονο και τον πατέρα του στην Πάτρα
Ένα ακόμη περιστατικό βίας με εμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου, όταν ένας 17χρονος φέρεται να προσέγγισε έναν 16χρονο μαθητή σε πλατεία της πόλης και να τον χτύπησε στο κεφάλι με γροθιά, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Ο 17χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε αδύναμο άτομο.
Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
